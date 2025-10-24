Legg til farger som faller sammen med omgivelsene i et hvilket som helst rom ved hjelp av Philips Hue White og en startpakke med farget lys som passer med omgivelsene. Dette settet inneholder tre GU10 fargede intelligente lyspærer, Hue Bridge og dimmer. Ta kontroll over lysene dine og oppdag utallige intelligente funksjoner.