Startpakke med GU10-sokkel
Legg til farger som faller sammen med omgivelsene i et hvilket som helst rom ved hjelp av Philips Hue White og en startpakke med farget lys som passer med omgivelsene. Dette settet inneholder tre GU10 fargede intelligente lyspærer, Hue Bridge og dimmer. Ta kontroll over lysene dine og oppdag utallige intelligente funksjoner.
Høydepunkter
- White and color ambiance
- 3 x GU10-pære
- Hvitt og farget lys
- Med Hue Dimmer switch
- Hue Bridge inkludert
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x71