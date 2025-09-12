Lek deg med farget smartbelysning

Det er ingen begrensning med Philips Hue: Med over 16 millioner farger kan du forvandle hjemmet ditt til det perfekte festlokalet, skape en levende godnatthistorie og mye mer. Bruk forhåndsinnstilte, fargede lysscener for å fremkalle følelsen av sommeren når du ønsker, eller bruk ditt eget bilde for å gjenoppleve et spesielt minne.