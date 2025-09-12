Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (800 lm) + dimmer

Salg

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (800 lm) + dimmer

Skap stemningslys i alle rom med startsettet Philips Hue White og Color Ambiance E 27. Koble til Hue Bridge (medfølger) for å få tilgang til en uendelig rekke funksjoner. Styres med appen, stemmen eller bryteren som følger med.

Midlertidig utsolgt

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Opptil 800 lumen*
  • Hvitt og farget lys
  • Hue Bridge inkludert
  • Med Hue Dimmer switch
Få den rette stemningen med intelligent hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kaldt

Velg mellom 50 000 nyanser av varmt og kaldt hvitt lys for å sette deg i humør til å jobbe, leke eller slappe av – uansett når på dagen det er. Start dagen din rett med kaldt, kraftig hvitt lys, eller ro deg ned for natten med gylden fargenyanser.

Lek deg med farget smartbelysning

Det er ingen begrensning med Philips Hue: Med over 16 millioner farger kan du forvandle hjemmet ditt til det perfekte festlokalet, skape en levende godnatthistorie og mye mer. Bruk forhåndsinnstilte, fargede lysscener for å fremkalle følelsen av sommeren når du ønsker, eller bruk ditt eget bilde for å gjenoppleve et spesielt minne.

Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme

Hue-appen gir deg komplett kontroll over lysene, også når du ikke er hjemme. Slå av og på lysene eksternt bare ved å bruke appen for å sikre at hjemmet alltid lyser slik du vil ha det.

Synkroniser mediene med smarte lys

Løft underholdningen til nye høyder ved å synkronisere det som skjer på TV-skjermen, eller rytmen fra musikkanlegget til smartbelysningen din.* Velg måten du vil synkronisere lysene til film, musikk (inkludert med vår Spotify-integrasjon!), TV-programmer eller spill på, og se når de fargekompatible lysene i underholdningsområdet ditt reagerer. *Hue Bridge kreves 

Trådløs kontroll med medfølgende dimmer

Med den batteridrevne dimmeren kan du styre opptil 10 intelligente lys samtidig. Bryteren – som kan tas bort fra veggfestet og brukes som en fjernbetjening – lar deg regulere lysmengden eller bytte mellom fire forhåndsinnstilte lysoppskrifter

Spesifikasjoner

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

