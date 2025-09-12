* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Salg
Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (800 lm) + dimmer
Skap stemningslys i alle rom med startsettet Philips Hue White og Color Ambiance E 27. Koble til Hue Bridge (medfølger) for å få tilgang til en uendelig rekke funksjoner. Styres med appen, stemmen eller bryteren som følger med.
Nåværende pris er 1049,30 kr, opprinnelig pris er 1499,00 kr
Vil du vite når produktet er tilgjengelig igjen.
Registrer deg for å motta en e-post når dette produktet er på lager igjen. Vi sender bare denne e-posten en gang. Sjekk vår Personvernerklæring for flere detaljer.
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Opptil 800 lumen*
- Hvitt og farget lys
- Hue Bridge inkludert
- Med Hue Dimmer switch
Få den rette stemningen med intelligent hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kaldt
Velg mellom 50 000 nyanser av varmt og kaldt hvitt lys for å sette deg i humør til å jobbe, leke eller slappe av – uansett når på dagen det er. Start dagen din rett med kaldt, kraftig hvitt lys, eller ro deg ned for natten med gylden fargenyanser.
Lek deg med farget smartbelysning
Det er ingen begrensning med Philips Hue: Med over 16 millioner farger kan du forvandle hjemmet ditt til det perfekte festlokalet, skape en levende godnatthistorie og mye mer. Bruk forhåndsinnstilte, fargede lysscener for å fremkalle følelsen av sommeren når du ønsker, eller bruk ditt eget bilde for å gjenoppleve et spesielt minne.
Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme
Hue-appen gir deg komplett kontroll over lysene, også når du ikke er hjemme. Slå av og på lysene eksternt bare ved å bruke appen for å sikre at hjemmet alltid lyser slik du vil ha det.
Synkroniser mediene med smarte lys
Løft underholdningen til nye høyder ved å synkronisere det som skjer på TV-skjermen, eller rytmen fra musikkanlegget til smartbelysningen din.* Velg måten du vil synkronisere lysene til film, musikk (inkludert med vår Spotify-integrasjon!), TV-programmer eller spill på, og se når de fargekompatible lysene i underholdningsområdet ditt reagerer. *Hue Bridge kreves
Trådløs kontroll med medfølgende dimmer
Med den batteridrevne dimmeren kan du styre opptil 10 intelligente lys samtidig. Bryteren – som kan tas bort fra veggfestet og brukes som en fjernbetjening – lar deg regulere lysmengden eller bytte mellom fire forhåndsinnstilte lysoppskrifter
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x110