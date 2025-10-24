Mignon – E14 smartlyspære
Gå for klassisk stil og moderne funksjoner med denne mignion-pæren (E14), som skinner i mykt hvitt lys. Den er perfekt til bordlamper og mindre armaturer og gir øyeblikkelig, trådløs dimming.
Nåværende pris er 229,00 kr
Høydepunkter
- White
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Mykt hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
39x106