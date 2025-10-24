Salg
Pære - E14 lyspærer - 2-pakning
Koble sammen dine minste lamper og armaturer – f.eks. vegg-, bord- eller skrivebordslamper – med to Philips Hue White-pærer av typen P45 E14. Disse små dimbare pærene avgir varmhvitt og kan styres i ett rom via Bluetooth. Koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene.
Nåværende pris er 271,20 kr, opprinnelig pris er 339,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Mykt hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
45x77