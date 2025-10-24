Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (800) + dimmer
Denne startsettet, som inkluderer Hue Bridge, en bryter og tre smarte lyskilder med mykt hvitt lys, hjelper deg enkelt i gang med et smart belysningssystem. Det gir deg et komplett sett for tilpasset styring av belysningen og alle de tilhørende belysningsfunksjonene hjemme.
Nåværende pris er 1119,00 kr
Energimerke F
Høydepunkter
- White
- Opptil 800 lumen*
- Varmt hvitt lys
- Hue Bridge inkludert
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
61x110