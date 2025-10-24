Support
Flux utendørs strip light forbedrer bakgårder, terrasser og verandaer med en levende og dekorativ atmosfære. Chromasync™-teknologi tilbyr presis fargematching for vakre gradienter. Skjul strip light for en indirekte veggbelysningseffekt for fasader, vegger og gjerder. Få klart, ekte hvitt lys i flere toner for praktisk utendørsbelysning. Lag tilpassede utebelysningsscener og dynamiske effekter som enkelt styres med Hue-appen eller talekommandoer med smartassistenter. Monteringen av værbestandig strip light er enkel – koble til et standarduttak med den medfølgende lavvolts strømforsyningen, eller integrer den med det eksisterende lavvoltsoppsettet.

  • Tilpassbare scener og effekter
  • Chromasync™ presisjonsfargeblanding
  • Sterkt, ekte hvitt lys
  • 3000 lumen
  • App og talekontroll
