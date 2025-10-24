Flux utendørs strip light 6 m
Flux utendørs strip light forbedrer bakgårder, terrasser og verandaer med en levende og dekorativ atmosfære. Chromasync™-teknologi tilbyr presis fargematching for vakre gradienter. Skjul strip light for en indirekte veggbelysningseffekt for fasader, vegger og gjerder. Få klart, ekte hvitt lys i flere toner for praktisk utendørsbelysning. Lag tilpassede utebelysningsscener og dynamiske effekter som enkelt styres med Hue-appen eller talekommandoer med smartassistenter. Monteringen av værbestandig strip light er enkel – koble til et standarduttak med den medfølgende lavvolts strømforsyningen, eller integrer den med det eksisterende lavvoltsoppsettet.
Høydepunkter
- Tilpassbare scener og effekter
- Chromasync™ presisjonsfargeblanding
- Sterkt, ekte hvitt lys
- 3000 lumen
- App og talekontroll
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Farge(r)
Multi Color
Materiale
silikon