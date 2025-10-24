Lys opp vegger i lange ganger, takhvelvinger og større kjøkkenskap med en enkel å installere forlengelse som er kompatibel med Hue Flux og Hue Flux ultra-bright LED-strips. Få en sømløs opplevelse uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Ta med deg fargeoverganger i rike farger og klart, naturlig lys til flere hjørner i hjemmet ditt. Chromasync™-teknologi sikrer presis fargeblanding for en feilfri lysgjengivelse.