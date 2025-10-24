Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 10 m
Lys opp vegger i lange ganger, takhvelvinger og større kjøkkenskap med en enkel å installere forlengelse som er kompatibel med Hue Flux og Hue Flux ultra-bright LED-strips. Få en sømløs opplevelse uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Ta med deg fargeoverganger i rike farger og klart, naturlig lys til flere hjørner i hjemmet ditt. Chromasync™-teknologi sikrer presis fargeblanding for en feilfri lysgjengivelse.
Energimerke G
Høydepunkter
- 10 m / 33 ft lightstrip-forlengelse
- Lett å montere
- Maksimal forlengelse 20 m / 65 ft
- Sterkt, ekte hvitt lys
- Chromasync™ presisjonsfargeblanding
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Farge(r)
Multi Color
Materiale
silikon