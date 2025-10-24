Support
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 10 m

Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 10 m

Lys opp vegger i lange ganger, takhvelvinger og større kjøkkenskap med en enkel å installere forlengelse som er kompatibel med Hue Flux og Hue Flux ultra-bright LED-strips. Få en sømløs opplevelse uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Ta med deg fargeoverganger i rike farger og klart, naturlig lys til flere hjørner i hjemmet ditt. Chromasync™-teknologi sikrer presis fargeblanding for en feilfri lysgjengivelse.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke G

Høydepunkter

  • 10 m / 33 ft lightstrip-forlengelse
  • Lett å montere
  • Maksimal forlengelse 20 m / 65 ft
  • Sterkt, ekte hvitt lys
  • Chromasync™ presisjonsfargeblanding
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Farge(r)

    Multi Color

  • Materiale

    silikon

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Lyslenke/Lightstrip

Diverse

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay