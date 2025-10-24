Legg til en leken glød i uterommet med neon utendørs strip light. Chromasync™-teknologi gir deg presis fargematching for vakre gradienter på terrasse, stier og planter. Få klart, ekte hvitt lys i enhver naturlig tone for praktisk utendørsbelysning. Lysscener og dynamiske effekter som kan tilpasses, skaper perfekt atmosfære for ethvert utendørsøyeblikk. Installasjonen er enkel – koble til et standarduttak med den medfølgende lavvolts strømforsyningen, eller integrer den med det eksisterende lavvoltsoppsettet.