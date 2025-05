Matchende pendellampe-ledning

Legg til minimalistisk stil til ethvert område av hjemmet ditt med disse hengende lysledningene, designet spesielt for Lightguide-pærer (selges separat). Ledningen er tilgjengelig i svart eller hvit, og har en metallholder som perfekt skjuler pæresokkelen – slik at den passer inn i innredningen din. Heng en enkelt ledning fra taket for et subtilt utseende, eller sett flere sammen for å gjøre det mer uttalt.