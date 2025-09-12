Nyhet
A67 – E27 smartlyspære – 1600
Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med Chromasync™-presisjonsfargesamsvar – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Oppnå perfekt farge eller tone med hvitt lys, og tilpass ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke helt ned til 0,2 %.
Sokkel
Lysfarge
Modell
Form
Pakning
Nåværende pris er 929,00 kr
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Høydepunkter
- Opptil 1600 lumen
- Lys med hele spekteret (1000–20000K)
- Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
- Chromasync™-presisjonsfarge
- Styres ved å bruke appen eller stemmen
Populære produkter
Hue White and color ambiance
Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt
1499,00 kr
Hue White and color ambiance
Pære - E14 lyspærer - 2-pakning
1269,00 kr
Hue White and color ambiance
Startpakke: 3 E27-lyspærer + Smart button + Bridge Pro
2319,00 kr
LIGHTSTRIPS
Flux strip light 4 m
979,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W
289,00 kr
Hue White ambiance
A67 – E27 smartlyspære – 1600
639,00 kr
Hue White
A60 – E27 smartlyspære – 1600
329,00 kr
Hue
Tap dial switch
579,00 kr
Taklamper
Devote Hue slank taklampe S – 2-pakning
1729,00 kr
Smart button
Smart button
259,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia-lyslenker
1389,00 kr
972,30 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Styr belysningen med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.
Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning
Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.
Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig
Disse lyspærene og lampene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.
Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge
Hue Bridge gir tilgang til funksjonene som gjør smartbelysning virkelig smart – styring når du er borte, stemmestyring, automatisert belysning og mye mer. Legg til en Hue Bridge i oppsettet ditt for å skape oppslukende opplevelser, dra nytte av sikker og pålitelig teknologi og annet. Med Hue Bridge kan du oppleve smartbelysning som aldri før.
Spesifikasjoner
Holdbarhet
Holdbarhet
Antall brytersykluser
50 000
Nominell levetid
25 000