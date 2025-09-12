Support
Få fordelene med naturlig dagslys inn i hjemmet med vår smarteste lyspære hittil, redesignet for å bruke 40 % mindre strøm og utstyrt med Chromasync™-presisjonsfargesamsvar – fritt justerbart til alt mellom koselige stearinlysfarger og energigivende klart, hvitt lys. Oppnå perfekt farge eller tone med hvitt lys, og tilpass ytterligere med meget lav dimming fra full lysstyrke helt ned til 0,2 %.

Høydepunkter

  • Opptil 1600 lumen
  • Lys med hele spekteret (1000–20000K)
  • Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
  • Chromasync™-presisjonsfarge
  • Styres ved å bruke appen eller stemmen
Styr belysningen med stemmen*

Styr belysningen med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.

Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig

Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig

Disse lyspærene og lampene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.

Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge

Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge

Hue Bridge gir tilgang til funksjonene som gjør smartbelysning virkelig smart – styring når du er borte, stemmestyring, automatisert belysning og mye mer. Legg til en Hue Bridge i oppsettet ditt for å skape oppslukende opplevelser, dra nytte av sikker og pålitelig teknologi og annet. Med Hue Bridge kan du oppleve smartbelysning som aldri før.

Spesifikasjoner

