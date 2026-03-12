Pakke: 2 Play-lyslinje + Hue Bridge
Pakkeprisen er 2126,40 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2658,00 kr
Pakkeprisen er 2126,40 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2658,00 kr
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På lager
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Om Pakke: 2 Play-lyslinje + Hue Bridge
Få alle smartbelysningsfunksjoner med Hue Bridge! Bruk disse Play-lyslinjene i svart rundt hjemmekinoanlegget eller spilloppsettet for å forbedre måten du nyter mediene dine.
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- Hvit og fargelys
- Laget for TV-områder
- Styre med app, stemme, eller tilbehør
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871229
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pakning
- 1
- Hue Bridge
- 1