Pakke: 2 Play-lyslinje + Hue Bridge

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Nærbilde av fronten på Pakke: 2 Play-lyslinje + Hue Bridge
På lager
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Om Pakke: 2 Play-lyslinje + Hue Bridge

Få alle smartbelysningsfunksjoner med Hue Bridge! Bruk disse Play-lyslinjene i svart rundt hjemmekinoanlegget eller spilloppsettet for å forbedre måten du nyter mediene dine.

  • Hvit og fargelys
  • Laget for TV-områder
  • Styre med app, stemme, eller tilbehør
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