Perifo rett takplatesett (2 spotlight)

I denne pakken

1 x Hue Perifo takbelysning 100 W 2-punkts strømforsyningsenhet Denne strømforsyningen kobler to Perifo-skinner og ledninger til strømnettet. Gir strøm på opptil 100 W med lys på én enkelt strømforsyningsenhet – bare legg opp hver lysstyrke for å nå terskelen. Kun for Perifo skinnebelysning. Perifo takbelysning 100 W 2-punkts strømforsyningsenhet

2 x Hue Perio skinne 0,5 m Denne 0,5 meter lange skinnen i svart gjør det mulig for deg å legge ut skinnebelysning slik du selv vil. Klikk Perifo-lys direkte inn i skinnen. Kun for Perifo skinnebelysning. Perio skinne 0,5 m