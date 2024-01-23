Lær om hvordan Perifo skinnebelysning fungerer, og hvordan alle komponentene passer sammen.
Perifo rett takplatesett (2 spotlight)
Dette svarte skinnebelysningssettet til tak inkluderer to sylinderspotlight, to 0,5-meters skinner og en strømforsyningsenheten som sitter mellom to skinner.
Høydepunkter
- 2 spotlight, 490 lm @2700K hver
- Tar 10,6 watt fra strømforsyningsenheten
- 121.5 cm
- Designet for tak
- Inkluderer alt du trenger
I denne pakken
1 x Hue Perifo takbelysning 100 W 2-punkts strømforsyningsenhet
Denne strømforsyningen kobler to Perifo-skinner og ledninger til strømnettet. Gir strøm på opptil 100 W med lys på én enkelt strømforsyningsenhet – bare legg opp hver lysstyrke for å nå terskelen. Kun for Perifo skinnebelysning.Perifo takbelysning 100 W 2-punkts strømforsyningsenhet
2 x Hue Perio skinne 0,5 m
Denne 0,5 meter lange skinnen i svart gjør det mulig for deg å legge ut skinnebelysning slik du selv vil. Klikk Perifo-lys direkte inn i skinnen. Kun for Perifo skinnebelysning.Perio skinne 0,5 m
2 x Hue White and color ambiance Perifo sylinderspotlight
Disse kraftige sylinderspottene i svart kan klikkes rett inn i Perifo-skinner. Vipp og roter for å rette det fargerike lyset dit du ønsker. Kun for Perifo skinnebelysning.Perifo sylinderspotlight
Lær om Perifo
Hva er smart skinnebelysning?
Bygg et tilpasset sett med skinnebelysning
Få trinnvis veiledning i hvordan du velger de enkelte komponentene for å bygge opp et tilpasset sett med skinnebelysning.
Spesifikasjoner
Spørsmål og svar
Trenger jeg en Hue Bridge for å bruke Perifo-skinnebelysning?
Kan jeg styre Perifo-skinnebelysningen med Bluetooth?
Hvordan beregner jeg maksimalt antall lys som kan legges til i Perifo-skinnebelysningsoppsettet mitt?
Kan jeg justere lengden på kabelen til veggstrømforsyningen?
Hva er inkludert i et Perifo sporbelysningssett?
Kan jeg gjøre Perifo-skinnebelysningssettet enda større ved å legge til flere lys eller skinner?
Hvilke lys fungerer sammen med Perifo-skinnebelysningen?
Kan jeg installere Perifo-skinnebelysning selv?
Hvordan kobler jeg Perifo-skinnebelysningen til strømnettet?
Kan jeg bytte pærene i Perifo-lysene mine selv?
Kan jeg utvide et Perifo-skinnebelysningssett med ekstra lys?
Leveres et Perifo sporbelysningssett forhåndsmontert?
Hvilke monteringsmaterialer følger med et Perifo-belysningsskinnesett?
Hvordan kan jeg flytte Perifo-lysene på skinnen?
Hva kommer i esken når jeg bestiller Perifo sporbelysning?
Hvilke monteringsmuligheter har jeg med Perifo-belysningsskinner?
Hva er skjøteledningen og strømboksdekselet til Perifo-skinnebelysningen?
Hva er forskjellen på utvendige og innvendige hjørnekoblingsstykker?
