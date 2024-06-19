Slik fungerer skinnebelysning

Tilpassede sett for skinnebelysning

Perifo skinnebelysning er modulær i design, noe som betyr at den består av byggeklosser. Skap et tilpasset utseende ved å bygge ditt eget smarte sporbelysningssett, basert på formen du ønsker. 

Slik bygger du et tilpasset skinnebelysningssett

For å bruke denne veiledningen, start med å tenke stort. Bestem formen på skinnebelysning og hvor strømmen er i taket (eller veggen!). Deretter legger du komponentene du trenger i handlekurven.

Velg form og farge

Formen og fargen bestemmer hva du trenger. Vurder plasseringen av ledningene, og om du vil installere skinnebelysningen i taket eller veggen.

Legg til komponentene

Under hver form finner du en liste over delene du trenger (skinner, strømforsyningsenhet og kontakter). Legg disse i handlekurven, sammen med ekstra skinner hvis du ønsker å forlenge lengden på lysskinnen.

Legg til lysene

Velg mellom pendler, spotlights, lysrør og lysskinner. Hvor mange du kan legge til, avhenger av lengden på lysskinnen og lampenes totale effekt.

Velg formen

Du kan lage hvilken form du vil, men her er de vanligste konfigurasjonene. Finn en form som passer til rommet ditt, se hvilke komponenter du trenger, og lag deretter ditt eget tilpassede skinnebelysningssett.

Vil du ha det større? Bruk et rett koblingsstykke i en hvilken som helst konfigurasjon for å koble til flere skinner.

Rett skinnebelysning

Tak - kablet i enden av skinnen

Tak - kablet i midten av skinnen

Vegg - tilkoblet

L-formet sporbelysning

Tak - kablet i enden av skinnen

Tak - kablet i enden av skinnen

Vegg - tilkoblet

Vegg - tilkoblet

Tak - kablet i midten av skinnen

Tak - kablet i midten av skinnen

U-formet sporbelysning

U-form - tak - kablet i enden av skinnen

U-form - tak - kablet i enden av skinnen

U-form - tak - kablet i midten av skinnen

Andre skinnebelysningsformer

T-form - Tak - Kablet i enden av sporet

Rett - vegg-til-tak - tilkoblet

Rett - tak-til-vegg - kablet i enden av skinnen

V-form - tak - kablet i enden av skinnen

Velg sporlysene

Antall og type sporlys for det tilpassede sporbelysningssettet avhenger av to ting: 1) tilgjengelig plass på skinnene og 2) den totale effekten på lysene, som kan gå opp til 100 W. Velg lysene du ønsker, og legg deretter opp lengden deres (ikke glem å ta hensyn til kontakter og PSU-er!) og watt for å se hvilke som passer på konfigurasjonen din.

Svart skinnebelysning

Perifo sylinderspotlight

Perifo sylinderspotlight

1499,00 kr

Perifo sylinderanheng

Perifo sylinderanheng

1849,00 kr

Bare på Philips-Hue.com
Perifo lineær lyslinje

Perifo lineær lyslinje

2319,00 kr

Midlertidig utsolgt

Bare på Philips-Hue.com
Play gradient kompakte lysrør

Play gradient kompakte lysrør

2319,00 kr

Bare på Philips-Hue.com
Play gradient stort lysrør

Play gradient stort lysrør

3459,00 kr

Hvit skinnebelysning

Perifo sylinderspotlight

Perifo sylinderspotlight

1499,00 kr

Perifo sylinderanheng

Perifo sylinderanheng

1849,00 kr

Bare på Philips-Hue.com
Perifo lineær lyslinje

Perifo lineær lyslinje

2319,00 kr

Bare på Philips-Hue.com
Play gradient kompakte lysrør

Play gradient kompakte lysrør

2319,00 kr

Kun noen få igjen

Bare på Philips-Hue.com
Play gradient stort lysrør

Play gradient stort lysrør

3459,00 kr

Spørsmål og svar

Er skinnebelysning bra for et kjøkken?

Hvor bør jeg installere et sporbelysningssett?

Finnes det ferdiglagde Philips Hue-sporlyssett?

Er Perifo et dimbart LED-sporbelysningssett?

Hvordan vet jeg hvor mange skinner og koblingsstykker jeg trenger?

Hvilke former kan jeg skape med Perifo-skinnebelysning?

Trenger jeg en Hue Bridge for å bruke Perifo-skinnebelysning?

Hvordan kobler jeg Perifo-skinnebelysningen til strømnettet?

Hvor kan jeg installere Perifo-skinnebelysning?

Hvor kan jeg plassere strømforsyningen for Perifo-skinnebelysningen?

Kan jeg bruke annen Philips Hue-belysning sammen med Perifo-skinnebelysningen?

Kan jeg montere takstrømforsyningen på veggen eller veggstrømforsyningen i taket?

Kan jeg lage et Perifo-oppsett som har flere strømforsyningsenheter slik at jeg kan drive mer enn 100 W lys?

Kan jeg gjøre Perifo-skinnebelysningssettet enda større ved å legge til flere lys eller skinner?

Kan jeg skape et tak-til-vegg-oppsett med Perifo-skinnebelysning?

Tar koblinger plass på skinnen?

Hvor skal jeg plassere strømforsyningsenheten i et T-formet skinneoppsett?

Krever den fleksible kontakten noen installasjon, eller kan jeg klikke den inn i skinnene?

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