Du kan lage hvilken form du vil, men her er de vanligste konfigurasjonene. Finn en form som passer til rommet ditt, se hvilke komponenter du trenger, og lag deretter ditt eget tilpassede skinnebelysningssett.

Vil du ha det større? Bruk et rett koblingsstykke i en hvilken som helst konfigurasjon for å koble til flere skinner.