Perifo skinnebelysning er modulær i design, noe som betyr at den består av byggeklosser. Skap et tilpasset utseende ved å bygge ditt eget smarte sporbelysningssett, basert på formen du ønsker.
Slik fungerer skinnebelysning
Tilpassede sett for skinnebelysning
Slik bygger du et tilpasset skinnebelysningssett
For å bruke denne veiledningen, start med å tenke stort. Bestem formen på skinnebelysning og hvor strømmen er i taket (eller veggen!). Deretter legger du komponentene du trenger i handlekurven.
Velg form og farge
Formen og fargen bestemmer hva du trenger. Vurder plasseringen av ledningene, og om du vil installere skinnebelysningen i taket eller veggen.
Legg til komponentene
Under hver form finner du en liste over delene du trenger (skinner, strømforsyningsenhet og kontakter). Legg disse i handlekurven, sammen med ekstra skinner hvis du ønsker å forlenge lengden på lysskinnen.
Legg til lysene
Velg mellom pendler, spotlights, lysrør og lysskinner. Hvor mange du kan legge til, avhenger av lengden på lysskinnen og lampenes totale effekt.
Velg formen
Du kan lage hvilken form du vil, men her er de vanligste konfigurasjonene. Finn en form som passer til rommet ditt, se hvilke komponenter du trenger, og lag deretter ditt eget tilpassede skinnebelysningssett.
Vil du ha det større? Bruk et rett koblingsstykke i en hvilken som helst konfigurasjon for å koble til flere skinner.
Rett skinnebelysning
Tak - kablet i enden av skinnen
Strømforsyningsenhet: 1-punkts PSU
Skinne: minst 1 skinne (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Tak - kablet i midten av skinnen
Strømforsyningsenhet: 2-punkts PSU
Skinne: minst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Vegg - tilkoblet
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning med støpsel
Skinne: minst 1 skinne (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
L-formet sporbelysning
Tak - kablet i enden av skinnen
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning
Skinne: Minst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Koblingsstykke: innvendig hjørnekobling
Tak - kablet i enden av skinnen
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning
Skinne: Minst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: ekstern hjørnekontakt
Vegg - tilkoblet
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning med støpsel
Skinne: Minst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: ekstern hjørnekontakt
Vegg - tilkoblet
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning med støpsel
Skinne: Minst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Koblingsstykke: innvendig hjørnekobling
Tak - kablet i midten av skinnen
Strømforsyning: 2-punkts strømforsyning
Skinne: minst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Koblingsstykke: innvendig hjørnekobling
Tak - kablet i midten av skinnen
Strømforsyning: 2-punkts strømforsyning
Skinne: minst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Koblingsstykke: utvendig hjørnekobling
U-formet sporbelysning
U-form - tak - kablet i enden av skinnen
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning
Skinne: minst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kobling: 2 interne hjørnekoblinger
U-form - tak - kablet i enden av skinnen
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning
Skinne: minst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kobling: 2 eksterne hjørnekoblinger
U-form - tak - kablet i midten av skinnen
Strømforsyning: 2-punkts strømforsyning
Skinne: Minst 4 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kobling: 2 eksterne hjørnekoblinger
Andre skinnebelysningsformer
T-form - Tak - Kablet i enden av sporet
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning
Skinne: minst 3 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Koblingsstykke: 1 T-koblnig
Rett - vegg-til-tak - tilkoblet
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning med støpsel
Skinne: Minst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: 1 fleksibel kontakt
Rett - tak-til-vegg - kablet i enden av skinnen
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning
Skinne: Minst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: 1 fleksibel kontakt
V-form - tak - kablet i enden av skinnen
Strømforsyning: 1-punkts strømforsyning
Skinne: Minst 2 skinner (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Kontakt: 1 fleksibel kontakt
Velg sporlysene
Antall og type sporlys for det tilpassede sporbelysningssettet avhenger av to ting: 1) tilgjengelig plass på skinnene og 2) den totale effekten på lysene, som kan gå opp til 100 W. Velg lysene du ønsker, og legg deretter opp lengden deres (ikke glem å ta hensyn til kontakter og PSU-er!) og watt for å se hvilke som passer på konfigurasjonen din.
Perifo lineær lyslinje
2319,00 kr
Play gradient kompakte lysrør
2319,00 kr
Play gradient stort lysrør
3459,00 kr
Perifo lineær lyslinje
2319,00 kr
Play gradient kompakte lysrør
2319,00 kr
Play gradient stort lysrør
3459,00 kr
Spørsmål og svar
Er skinnebelysning bra for et kjøkken?
Er skinnebelysning bra for et kjøkken?
Hvor bør jeg installere et sporbelysningssett?
Hvor bør jeg installere et sporbelysningssett?
Finnes det ferdiglagde Philips Hue-sporlyssett?
Finnes det ferdiglagde Philips Hue-sporlyssett?
Er Perifo et dimbart LED-sporbelysningssett?
Er Perifo et dimbart LED-sporbelysningssett?
Hvordan vet jeg hvor mange skinner og koblingsstykker jeg trenger?
Hvordan vet jeg hvor mange skinner og koblingsstykker jeg trenger?
Hvilke former kan jeg skape med Perifo-skinnebelysning?
Hvilke former kan jeg skape med Perifo-skinnebelysning?
Trenger jeg en Hue Bridge for å bruke Perifo-skinnebelysning?
Trenger jeg en Hue Bridge for å bruke Perifo-skinnebelysning?
Hvordan kobler jeg Perifo-skinnebelysningen til strømnettet?
Hvordan kobler jeg Perifo-skinnebelysningen til strømnettet?
Hvor kan jeg installere Perifo-skinnebelysning?
Hvor kan jeg installere Perifo-skinnebelysning?
Hvor kan jeg plassere strømforsyningen for Perifo-skinnebelysningen?
Hvor kan jeg plassere strømforsyningen for Perifo-skinnebelysningen?
Kan jeg bruke annen Philips Hue-belysning sammen med Perifo-skinnebelysningen?
Kan jeg bruke annen Philips Hue-belysning sammen med Perifo-skinnebelysningen?
Kan jeg montere takstrømforsyningen på veggen eller veggstrømforsyningen i taket?
Kan jeg montere takstrømforsyningen på veggen eller veggstrømforsyningen i taket?
Kan jeg lage et Perifo-oppsett som har flere strømforsyningsenheter slik at jeg kan drive mer enn 100 W lys?
Kan jeg lage et Perifo-oppsett som har flere strømforsyningsenheter slik at jeg kan drive mer enn 100 W lys?
Kan jeg gjøre Perifo-skinnebelysningssettet enda større ved å legge til flere lys eller skinner?
Kan jeg gjøre Perifo-skinnebelysningssettet enda større ved å legge til flere lys eller skinner?
Kan jeg skape et tak-til-vegg-oppsett med Perifo-skinnebelysning?
Kan jeg skape et tak-til-vegg-oppsett med Perifo-skinnebelysning?
Tar koblinger plass på skinnen?
Tar koblinger plass på skinnen?
Hvor skal jeg plassere strømforsyningsenheten i et T-formet skinneoppsett?
Hvor skal jeg plassere strømforsyningsenheten i et T-formet skinneoppsett?
Krever den fleksible kontakten noen installasjon, eller kan jeg klikke den inn i skinnene?
Krever den fleksible kontakten noen installasjon, eller kan jeg klikke den inn i skinnene?
Utforsk Philips Hue-sporbelysning
Bla gjennom sporbelysningssett
Har du en standard form? Bla gjennom våre ferdiglagde sporbelysningssett.
Hva er skinnebelysning?
Finn ut alt du trenger å vite om skinnebelysning – og hvordan Perifo kan hjelpe deg med å bli hjemmets personlige lysdesigner.
Kjøkkenskinnebelysning
Få inspirasjon til hvordan du kan integrere skinnebelysning i hjertet av hjemmet.