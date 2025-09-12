Support
Nærbilde av fronten på Tilbehør Utendørs 5m skjøteledning

Utendørs 5 m skjøteledning

Forlengerledningen kan brukes til å utvide avstanden mellom strømforsyningen og det første lyspunktet, eller for å utvide avstanden mellom lyspunkter. Total, maksimal systemlengde per strømforsyning er 35 meter.

Høydepunkter

  • Tilbehør
  • Forlengerkabel
  • 5 m lengde
  • Svart
Enkel å installere og utvide

Lys opp mørke stier, skap høydepunkter i ditt landskapsarbeid eller gi en unik stemning på terrassen. Du kan gjøre det selv ved hjelp av Hue spots eller lysstolper. Produktene er basert på lavspenning, trygge å bruke og enkle å installere. Ingen mer kompleksitet i å få belysning utendørs: skap og utvid slik du ønsker.

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Hageområde

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

