Utendørs kabelforlenger 5 m
Forlengerledningen kan brukes til å utvide avstanden mellom strømforsyningen og det første lyspunktet, eller for å utvide avstanden mellom lyspunkter. Total, maksimal systemlengde per strømforsyning er 35 meter.
Nåværende pris er 239,00 kr
Høydepunkter
- Tilbehør
- Forlengerkabel
- 5 m lengde
- Svart
Enkel å installere og utvide
Lys opp mørke stier, skap høydepunkter i ditt landskapsarbeid eller gi en unik stemning på terrassen. Du kan gjøre det selv ved hjelp av Hue spots eller lysstolper. Produktene er basert på lavspenning, trygge å bruke og enkle å installere. Ingen mer kompleksitet i å få belysning utendørs: skap og utvid slik du ønsker.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Syntetiske materialer