Denne kampanjekoden er gyldig frem til 27. august 2025.

Rabattkoden brukes i kassen på www.philips-hue.com/no-no på maksimalt 20 produkter.

Denne rabattkoden kan ikke brukes sammen med andre tilbud på philips-hue.com og kan ikke kombineres med andre koder.

Denne rabattkoden er gyldig for alle produkter som kjøpes på www.philips-hue.com/no-no med unntak av Lightguide-lyspærer, Tap dial switch, Perifo, Datura, Twilight, Play wall washer og Dymera.

Når en ordre returneres, vil tilsvarende rabattverdi bli trukket fra refusjonsbeløpet der det er mulig.

Denne rabatten er avhengig av varebeholdning.

Du burde motta koden din i løpet av 1 time etter at du har bekreftet abonnementet, men det kan også ta lengre tid.

Signify Norge AS forbeholder seg retten til å kansellere en rabattkode når som helst eller endre disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på nytt.