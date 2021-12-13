Med en Hue Bridge får du tilgang til hele utvalget med smarte belysningsfunksjoner – og det er enkelt å koble til en Hue-bryter.
Oppsettveiledning
Slik setter du opp en Hue-bryter
Koble til med en Hue Bridge
Før du starter oppsettet
Er Hue Bridge koblet til og lagt til i Hue-appen?
Hue Bridge skal allerede være tilkoblet, koblet til Wi-Fi og lagt til Hue-appen din. Hvis du ikke har gjort det ennå, må du først installere Hue Bridge.
Lær hvordan du setter opp en Hue Bridge
Har du installert din Hue-bryter?
Hvis du er usikker på installasjonen, se håndboken som fulgte med Hue-bryteren.
Oppsett av en Hue-bryter
- Åpne Hue-appen.
- Gå til Innstillinger og trykk på Tilbehør.
4. Trykk på Utvid med tilbehør.
4. Trykk på Hue-bryter og følg instruksjonene på skjermen.
5. Når Hue-appen har funnet Hue-bryteren, vil du kunne velge hvilket rom eller sone Hue-bryteren styrer, samt hva knappene gjør.
Trenger du hjelp?
Hvis du trenger ytterligere hjelp til å sette opp Hue-bryteren, kan du bla i FAQ eller ta kontakt med Philips Hue Support.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.