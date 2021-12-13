Support

Slik setter du opp en Hue-bryter

Koble til med en Hue Bridge

Med en Hue Bridge får du tilgang til hele utvalget med smarte belysningsfunksjoner – og det er enkelt å koble til en Hue-bryter.

Før du starter oppsettet

Er Hue Bridge koblet til og lagt til i Hue-appen?

Hue Bridge skal allerede være tilkoblet, koblet til Wi-Fi og lagt til Hue-appen din. Hvis du ikke har gjort det ennå, må du først installere Hue Bridge.

Lær hvordan du setter opp en Hue Bridge

Har du installert din Hue-bryter?

Hvis du er usikker på installasjonen, se håndboken som fulgte med Hue-bryteren.

Oppsett av en Hue-bryter

  1. Åpne Hue-appen.
  2. Gå til Innstillinger og trykk på Tilbehør.
Innstillinger

4. Trykk på Utvid med tilbehør.

Legg til tilbehør

4. Trykk på Hue-bryter og følg instruksjonene på skjermen.

5. Når Hue-appen har funnet Hue-bryteren, vil du kunne velge hvilket rom eller sone Hue-bryteren styrer, samt hva knappene gjør.

Hue-bryter

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger ytterligere hjelp til å sette opp Hue-bryteren, kan du bla i FAQ eller ta kontakt med Philips Hue Support.

Hue-bryter FAQ 

Gå til Support >

