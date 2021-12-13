Er Hue Bridge koblet til og lagt til i Hue-appen?

Hue Bridge skal allerede være tilkoblet, koblet til Wi-Fi og lagt til Hue-appen din. Hvis du ikke har gjort det ennå, må du først installere Hue Bridge.

Lær hvordan du setter opp en Hue Bridge

Har du installert din Hue-bryter?

Hvis du er usikker på installasjonen, se håndboken som fulgte med Hue-bryteren.