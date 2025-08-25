Support

Kan Hue enhetene mine bruke MotionAware™?

De aller fleste Hue produkter støtter Hue MotionAware™-teknologi. Det kan imidlertid hende at enkelte enheter ikke støtter MotionAware™-teknologi fordi de er eldre modeller som mangler minnekapasitet for nye funksjoner, eller fordi funksjonene deres kan hindre dem i å fungere effektivt med denne funksjonen (f.eks. raskere batteriutlading i visse typer batteridrevne tilbehør). Listen nedenfor viser enheter og modell-ID-ene deres som ikke støtter Hue MotionAware™. Du kan sjekke om enhetene dine har disse modell-ID-ene ved å bruke Hue appen ved å gå til Innstillinger > Programvareoppdatering. 

Produkttype Modell-ID
Go bordlampe 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Fargelampe fra Hue LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Hue dimmer switch RWL020, RWL021, RWL022
Smart button ROM001, RDM003, RDM005
Veggbrytermodul RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Friends of Hue brytere FOHSWITCH
Innendørs bevegelsessensor SML001, SML003
Utendørs bevegelsessensor SML002, SML004
Kontaktsensor SOC001
Kamera / Ringeklokke CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Tredjepartsenheter (ikke Hue eller Friends of Hue) (Flere mulige)

