De aller fleste Hue produkter støtter Hue MotionAware™-teknologi. Det kan imidlertid hende at enkelte enheter ikke støtter MotionAware™-teknologi fordi de er eldre modeller som mangler minnekapasitet for nye funksjoner, eller fordi funksjonene deres kan hindre dem i å fungere effektivt med denne funksjonen (f.eks. raskere batteriutlading i visse typer batteridrevne tilbehør). Listen nedenfor viser enheter og modell-ID-ene deres som ikke støtter Hue MotionAware™. Du kan sjekke om enhetene dine har disse modell-ID-ene ved å bruke Hue appen ved å gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.