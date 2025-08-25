De aller fleste Hue produkter støtter Hue MotionAware™-teknologi. Det kan imidlertid hende at enkelte enheter ikke støtter MotionAware™-teknologi fordi de er eldre modeller som mangler minnekapasitet for nye funksjoner, eller fordi funksjonene deres kan hindre dem i å fungere effektivt med denne funksjonen (f.eks. raskere batteriutlading i visse typer batteridrevne tilbehør). Listen nedenfor viser enheter og modell-ID-ene deres som ikke støtter Hue MotionAware™. Du kan sjekke om enhetene dine har disse modell-ID-ene ved å bruke Hue appen ved å gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.
Kan Hue enhetene mine bruke MotionAware™?
|Produkttype
|Modell-ID
|Go bordlampe
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color Downlight
|LCT002
|Fargelampe fra Hue
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Hue dimmer switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Smart button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Veggbrytermodul
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue brytere
|FOHSWITCH
|Innendørs bevegelsessensor
|SML001, SML003
|Utendørs bevegelsessensor
|SML002, SML004
|Kontaktsensor
|SOC001
|Kamera / Ringeklokke
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Tredjepartsenheter (ikke Hue eller Friends of Hue)
|(Flere mulige)
