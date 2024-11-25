Konta Philips Hue

Zarządzaj dostępem użytkowników

Zobacz (i kontroluj!), kto ma dostęp do Twojego systemu Philips Hue – niezależnie od tego, czy jest to aplikacja, inteligentny ekosystem czy użytkownik. Dostosuj uprawnienia w oparciu o to, czym użytkownik ma sterować — tylko światłami, światłami i urządzeniami inteligentnego bezpieczeństwa lub wszystkim.