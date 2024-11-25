Konta Philips Hue

Konta Philips Hue

Zasadniczą częścią Philips Hue jest Twoje konto, które gwarantuje, że tylko Ty — i osoby przez Ciebie upoważnione — mają dostęp do Twojego systemu. 

Twoja prywatność, nasz priorytet

Konto Philips Hue to bezpieczny sposób identyfikacji właściciela systemu Philips Hue. Pozwala zarządzać, którzy użytkownicy i aplikacje mają dostęp do Twoich produktów. Wkrótce utworzenie konta Philips Hue będzie konieczne. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak będziemy zarządzać Twoimi danymi? Przeczytaj Politykę prywatności

 

Ekran Zarządzaj członkami w aplikacji Hue

Zarządzaj dostępem użytkowników

Zobacz (i kontroluj!), kto ma dostęp do Twojego systemu Philips Hue – niezależnie od tego, czy jest to aplikacja, inteligentny ekosystem czy użytkownik. Dostosuj uprawnienia w oparciu o to, czym użytkownik ma sterować — tylko światłami, światłami i urządzeniami inteligentnego bezpieczeństwa lub wszystkim.

Ilustracja przedstawiająca kłódkę

Dodaj dodatkową warstwę zabezpieczeń

Konta umożliwiają nam skuteczniejszą identyfikację właściciela systemu Philips Hue. Możesz nawet określić, że przy logowaniu się na konto ma być używane uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Po jednej stronie zdjęcia jest widoczny mężczyzna korzystający z aplikacji Hue, a po drugiej dom

Steruj światłem z dowolnego miejsca

Dzięki kontu i mostkowi Hue zyskasz dostęp do kontroli poza domem. Włączaj i wyłączaj światła, loguj się do systemu Secure lub dostosowuj ustawienia w aplikacji Philips Hue z dowolnego miejsca.

Kontroluj wiele mostków Hue za pomocą konta Hue

Kontroluj wiele mostków Hue

Masz więcej niż jeden mostek Hue? Jeszcze w tym roku będzie można dodać wiele mostków do jednego konta i posortować je według Domów, aby zachować porządek w systemie.

Porównuj uprawnienia użytkowników

Istnieją cztery typy uprawnień, które możesz przypisać użytkownikom na swoim koncie Philips Hue. Bez względu na to, jakie masz uprawnienia, zawsze możesz sterować światłami — nawet gdy nie jest dostępny Internet.

Oświetlenie

Bezpieczeństwo: podstawowe

Bezpieczeństwo: zaawansowane

Administrator

Steruj światłami bez Internetu

Dodawaj lub usuwaj światła, czujniki i przełączniki¹

Twórz, edytuj i usuwaj pomieszczenia i strefy

Twórz, edytuj i usuwaj automatyzacje

Synchronizacja: połącz aplikację ze Spotify

Synchronizacja: rozpocznij lub zatrzymaj

Secure: uzbrajaj lub rozbrajaj system

Secure: oglądaj obraz na żywo z kamery oraz klipy wideo

Secure: wyświetl oś czasu wydarzeń

Secure: otrzymuj powiadomienia

Secure: zarządzaj ustawieniami kamery

Secure: zapisz się do planu

Secure: usuń urządzenia zabezpieczające

Dodaj lub usuń mostek

Utwórz, zmień nazwę, usuń Dom

Zarządzaj uprawnieniami użytkowników

Co możesz zrobić z kontami Philips Hue

Karta Synchronizuj z usługą Spotify w aplikacji Hue

Philips Hue + Spotify

Połącz swoje konta Philips Hue i Spotify, aby obserwować, jak światła reagują na muzykę. Aby rozpocząć, użyj karty Synchronizacja w aplikacji Hue i przekształć pomieszczenie w osobisty koncert.

Odkryj Philips Hue + Spotify
Urządzenia Google Nest Mini, Apple HomePod mini i Amazon Echo Dot na białym tle.

Asystenty inteligentnego domu

Połącz swoje konto Philips Hue z asystentem inteligentnego domu i pozwól, aby światła reagowały na Twoje polecenia. Powiedz im, co mają robić, a one to zrobią — prawdziwa jazda bez trzymanki!

Odkryj możliwości sterowania głosem
Bezpieczeństwo inteligentnego domu

Bezpieczeństwo inteligentnego domu

Uzyskaj dostęp do Philips Hue Secure, naszej kolekcji produktów i funkcji bezpieczeństwa inteligentnego domu.

Odkryj możliwości zabezpieczeń inteligentnego domu

Pytania i odpowiedzi

Jak założyć konto Hue?

Jeśli zdecyduję się zarejestrować konto Hue, to co stanie się z podanymi przeze mnie informacjami?

Czy mogę używać mojego konta Hue na wielu urządzeniach?

Jakie informacje są wymagane w przypadku konta Hue?

Czy do zalogowania się na konto Hue wymagane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

Czy po zarejestrowaniu konta Hue będę otrzymywać wiadomości o charakterze marketingowym?

1 Jeśli urządzenie jest objęte konfiguracją Philips Hue Secure, może je usunąć tylko użytkownik z uprawnieniami Bezpieczeństwo: zaawansowane lub Administrator.

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