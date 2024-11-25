Zasadniczą częścią Philips Hue jest Twoje konto, które gwarantuje, że tylko Ty — i osoby przez Ciebie upoważnione — mają dostęp do Twojego systemu.
Twoja prywatność, nasz priorytet
Konto Philips Hue to bezpieczny sposób identyfikacji właściciela systemu Philips Hue. Pozwala zarządzać, którzy użytkownicy i aplikacje mają dostęp do Twoich produktów. Wkrótce utworzenie konta Philips Hue będzie konieczne. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak będziemy zarządzać Twoimi danymi? Przeczytaj Politykę prywatności
Zarządzaj dostępem użytkowników
Zobacz (i kontroluj!), kto ma dostęp do Twojego systemu Philips Hue – niezależnie od tego, czy jest to aplikacja, inteligentny ekosystem czy użytkownik. Dostosuj uprawnienia w oparciu o to, czym użytkownik ma sterować — tylko światłami, światłami i urządzeniami inteligentnego bezpieczeństwa lub wszystkim.
Dodaj dodatkową warstwę zabezpieczeń
Konta umożliwiają nam skuteczniejszą identyfikację właściciela systemu Philips Hue. Możesz nawet określić, że przy logowaniu się na konto ma być używane uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
Steruj światłem z dowolnego miejsca
Dzięki kontu i mostkowi Hue zyskasz dostęp do kontroli poza domem. Włączaj i wyłączaj światła, loguj się do systemu Secure lub dostosowuj ustawienia w aplikacji Philips Hue z dowolnego miejsca.
Kontroluj wiele mostków Hue
Masz więcej niż jeden mostek Hue? Jeszcze w tym roku będzie można dodać wiele mostków do jednego konta i posortować je według Domów, aby zachować porządek w systemie.
Porównuj uprawnienia użytkowników
Istnieją cztery typy uprawnień, które możesz przypisać użytkownikom na swoim koncie Philips Hue. Bez względu na to, jakie masz uprawnienia, zawsze możesz sterować światłami — nawet gdy nie jest dostępny Internet.
Steruj światłami bez Internetu
Dodawaj lub usuwaj światła, czujniki i przełączniki¹
Twórz, edytuj i usuwaj pomieszczenia i strefy
Twórz, edytuj i usuwaj automatyzacje
Synchronizacja: połącz aplikację ze Spotify
Synchronizacja: rozpocznij lub zatrzymaj
Secure: uzbrajaj lub rozbrajaj system
Secure: oglądaj obraz na żywo z kamery oraz klipy wideo
Secure: wyświetl oś czasu wydarzeń
Secure: otrzymuj powiadomienia
Secure: zarządzaj ustawieniami kamery
Secure: zapisz się do planu
Secure: usuń urządzenia zabezpieczające
Dodaj lub usuń mostek
Utwórz, zmień nazwę, usuń Dom
Zarządzaj uprawnieniami użytkowników
Co możesz zrobić z kontami Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Połącz swoje konta Philips Hue i Spotify, aby obserwować, jak światła reagują na muzykę. Aby rozpocząć, użyj karty Synchronizacja w aplikacji Hue i przekształć pomieszczenie w osobisty koncert.
Asystenty inteligentnego domu
Połącz swoje konto Philips Hue z asystentem inteligentnego domu i pozwól, aby światła reagowały na Twoje polecenia. Powiedz im, co mają robić, a one to zrobią — prawdziwa jazda bez trzymanki!
Bezpieczeństwo inteligentnego domu
Uzyskaj dostęp do Philips Hue Secure, naszej kolekcji produktów i funkcji bezpieczeństwa inteligentnego domu.
Pytania i odpowiedzi
Jak założyć konto Hue?
Jak założyć konto Hue?
Jeśli zdecyduję się zarejestrować konto Hue, to co stanie się z podanymi przeze mnie informacjami?
Jeśli zdecyduję się zarejestrować konto Hue, to co stanie się z podanymi przeze mnie informacjami?
Czy mogę używać mojego konta Hue na wielu urządzeniach?
Czy mogę używać mojego konta Hue na wielu urządzeniach?
Jakie informacje są wymagane w przypadku konta Hue?
Jakie informacje są wymagane w przypadku konta Hue?
Czy do zalogowania się na konto Hue wymagane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe?
Czy do zalogowania się na konto Hue wymagane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe?
Czy po zarejestrowaniu konta Hue będę otrzymywać wiadomości o charakterze marketingowym?
Czy po zarejestrowaniu konta Hue będę otrzymywać wiadomości o charakterze marketingowym?
1 Jeśli urządzenie jest objęte konfiguracją Philips Hue Secure, może je usunąć tylko użytkownik z uprawnieniami Bezpieczeństwo: zaawansowane lub Administrator.