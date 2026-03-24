Większość użytkowników zaczyna od prostego „bias lighting” — statycznych taśm LED, takich jak taśmy Philips Hue montowane za monitorem, które redukują zmęczenie oczu. Jednak gracze szukający zaawansowanej synchronizacji oświetlenia z grami oczekują reakcji w czasie rzeczywistym.

W przypadku standardowych świateł opartych na Wi-Fi często występuje pewne opóźnienie, polegające na zmianie kolorów ułamek sekundy po wykonaniu danej czynności. Aby skutecznie synchronizować światła z komputerem, potrzebny jest system minimalizujący opóźnienia. Philips Hue wykorzystuje protokół Zigbee za pośrednictwem Hue Bridge i Hue Bridge Pro, który obsługuje komunikację lokalnie przez sieć kratową. Oznacza to, że światła Hue komunikują się ze sobą bezpośrednio, tworząc sieć połączeń, zamiast łączyć się bezpośrednio z siecią Wi-Fi. Dzięki temu światła reagują natychmiast na eksplozje na ekranie lub zmiany atmosferyczne.