Chcesz skonfigurować podświetlenie telewizora? Istnieje cała gama inteligentnego oświetlenia Hue, którego można używać jako podświetlenia LED telewizora i przestrzeni rozrywki, począwszy od taśm LED po inteligentne lampy stołowe i podłogowe.

Telewizor stanie się jeszcze lepszym źródłem rozrywki w salonie po zamocowaniu na jego tyle taśmy LED Hue lightstrip plus. Za pomocą taśmy LED rzucającej światło na ścianę za telewizorem, możesz uzyskać piękny kontur światła i ustawić jego dowolny odcień lub natężenie. Taśma LED jest elastyczna, dzięki czemu można ją wyginać, kształtować, przycinać i przedłużać, aby dopasować ją do dowolnego ekranu lub urządzenia multimedialnego. Podłużne lampy Play to kompaktowe i smukłe lampy LED, zaprojektowane tak, aby umożliwić montaż pionowo lub poziomo. Są idealne do tworzenia kolorowej poświaty po obu stronach telewizora, a nawet za ekranem. Podobnie jak taśmy LED Play, lampa akcentująca Hue Go to kompaktowy dodatek do Twojej przestrzeni telewizyjnej, którego możesz użyć do stworzenia efektu podświetlenia telewizora. Umieść oświetlenie - po jednym z każdej strony telewizora i skieruj je w stronę ściany, aby stworzyć kolorowe rozproszone światło za ekranem telewizora. Aby inteligentne światła Hue migały, rozjaśniały się, przyciemniały i zmieniały kolor zgodnie z treścią na ekranie, skorzystaj z aplikacji komputerowej Hue Sync lub aplikacji mobilnej Hue Sync sparowanej z urządzeniem Philips Hue Play HDMI Sync Box.