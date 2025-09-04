Pomoc
  • Obraz 2K i dwukierunkowe połączenie audio
  • Współpracuje ze światłami Philips Hue
  • Doskonała widoczność za dnia i nocą
Znajdź instrukcję obsługi swojego produktu

Często kupowane razem

Flash Sale -25%
Mały kinkiet zewnętrzny Impress

Hue White and color ambiance

Mały kinkiet zewnętrzny Impress
Podłączony na stałe
Matowe czarne wykończenie
240 x 120 mm
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

729,00 zł

Flash Sale -25%
Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Hue

Czujnik ruchu Hue Motion sensor
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Automatyzacja oświetlenia
Montaż w dowolnym miejscu

219,00 zł

Flash Sale -25%
Czujnik kontaktu Secure

Hue

Czujnik kontaktu Secure
Montaż bezprzewodowy
Automatyczne włączanie oświetlenia
Długa żywotność baterii
Montaż w drzwiach i oknach

199,00 zł

Zobacz wszystkie produkty
Osoba podchodzi do drzwi wejściowych domu, uruchamiając oświetlenie Philips Hue za pomocą wideodomofonu.

Domowy system zabezpieczeń współpracuje z oświetleniem Philips Hue

Gdy dzwonek wideo wykryje ruch, światła Philips Hue automatycznie się włączą. A kiedy ktoś zadzwoni do drzwi, światła delikatnie zamigają, sygnalizując w ten sposób, że masz gościa u progu.

Osoba monitoruje drzwi wejściowe za pomocą wideodomofonu Hue Secure za pośrednictwem aplikacji Hue, gdy jest poza domem.

Bez względu na to gdzie jesteś, wiesz, kto Cię właśnie odwiedza

Wykrycie ruchu powoduje natychmiastowe wysłanie alertu. Przez kamerę możesz oglądać obraz na żywo, a przez wbudowany mikrofon możesz porozmawiać z gośćmi. Masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieję nawet gdy jesteś z dala od domu.

Mężczyzna steruje wideodomofonem, dzwonkiem i oświetleniem Philips Hue za pomocą aplikacji Hue na swoim smartfonie.

Pełna kontrola w jednej aplikacji

Przez aplikację Hue możesz sterować działaniem inteligentnego dzwonka wideo, inteligentnego dzwonka do drzwi i świateł Philips Hue — nie potrzebujesz do tego innych aplikacji. Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, dostosowuj ustawienia i pozostań w kontakcie z dowolnego miejsca — bezpośrednio ze swojego smartfona lub tabletu.

Drzwi wejściowe z dostawą paczek i wstawioną fotografią przedstawiającą dostawcę widzianego przez wideodomofon Hue.

Zobacz każdy szczegół

Ciesz się wysoką rozdzielczością 2K i zakresem widzenia 180° w pionie — idealnie, aby rozpoznać gości i dostawy pod Twoimi drzwiami.

Dziewczynka widziana przez kamerę zamontowaną przy drzwiach wejściowych, dostarczająca paczki do domu.

Krystalicznie czysty, kolorowy obraz — nawet w ciemności

Niezależnie od pory dnia zawsze możesz liczyć na wyrazisty i wiernie odwzorowany obraz. Technologia Starlight poprawia jakość obrazu przy słabym oświetleniu, tak że nawet nocą precyzyjnie widać, kto stoi na progu.

Osoba instalująca przewodowy dzwonek do drzwi za pomocą wiertarki.

Łatwa instalacja

Wystarczy kilka prostych czynności, aby skonfigurować inteligentny dzwonek do drzwi i umieścić go wygodnie przy wejściu.

Bezprzewodowy inteligentny Chime w bieli.

Inteligentne alerty dźwiękowe w dowolnym miejscu domu

Warto dodać inteligentny dzwonek do drzwi, który pozwoli odbierać dźwiękowe powiadomienia w dowolnym miejscu domu. Zawsze będziesz wiedzieć, kto akurat Cię odwiedza.

Kup Inteligentny dzwonek do drzwi

Znajdź plan

Odblokowanie niektórych funkcji Secure kamery wymaga planu. Poznaj różne plany, odkryj co je wyróżnia i wybierz ten, który jest dla Ciebie odpowiedni.

Przeglądaj plany

Pytania i odpowiedzi

Jakich narzędzi potrzebuję do zainstalowania dzwonka wideo Hue Secure?

Czy Hue Secure dzwonek wideo ma baterię (zapasową)?

Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo będzie działał z moim obecnym dzwonkiem do drzwi?

Czy mogę zainstalować dzwonek wideo Hue Secure samodzielnie, czy potrzebuję elektryka?

Jakie jest pole widzenia kamery?

Jaka jest rozdzielczość kamery?

Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo wymaga Bridge?

Czy dzwonek jest odporny na warunki atmosferyczne?

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czerń i biel

  • Materiał

    Plastik

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Wymiary i waga opakowania

Serwis

Dane techniczne

Kamera

Obsługiwane wersje

Inne

Pomoc techniczna Hue

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Zobacz sekcję Pomoc techniczna

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay