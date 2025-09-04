Gdy dzwonek wideo wykryje ruch, światła Philips Hue automatycznie się włączą. A kiedy ktoś zadzwoni do drzwi, światła delikatnie zamigają, sygnalizując w ten sposób, że masz gościa u progu.
- Obraz 2K i dwukierunkowe połączenie audio
- Współpracuje ze światłami Philips Hue
- Doskonała widoczność za dnia i nocą
Często kupowane razem
Hue White and color ambiance
Mały kinkiet zewnętrzny Impress
729,00 zł
Hue
Czujnik ruchu Hue Motion sensor
219,00 zł
Hue
Czujnik kontaktu Secure
199,00 zł
Domowy system zabezpieczeń współpracuje z oświetleniem Philips Hue
Bez względu na to gdzie jesteś, wiesz, kto Cię właśnie odwiedza
Wykrycie ruchu powoduje natychmiastowe wysłanie alertu. Przez kamerę możesz oglądać obraz na żywo, a przez wbudowany mikrofon możesz porozmawiać z gośćmi. Masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieję nawet gdy jesteś z dala od domu.
Pełna kontrola w jednej aplikacji
Przez aplikację Hue możesz sterować działaniem inteligentnego dzwonka wideo, inteligentnego dzwonka do drzwi i świateł Philips Hue — nie potrzebujesz do tego innych aplikacji. Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, dostosowuj ustawienia i pozostań w kontakcie z dowolnego miejsca — bezpośrednio ze swojego smartfona lub tabletu.
Zobacz każdy szczegół
Ciesz się wysoką rozdzielczością 2K i zakresem widzenia 180° w pionie — idealnie, aby rozpoznać gości i dostawy pod Twoimi drzwiami.
Krystalicznie czysty, kolorowy obraz — nawet w ciemności
Niezależnie od pory dnia zawsze możesz liczyć na wyrazisty i wiernie odwzorowany obraz. Technologia Starlight poprawia jakość obrazu przy słabym oświetleniu, tak że nawet nocą precyzyjnie widać, kto stoi na progu.
Łatwa instalacja
Wystarczy kilka prostych czynności, aby skonfigurować inteligentny dzwonek do drzwi i umieścić go wygodnie przy wejściu.
Inteligentne alerty dźwiękowe w dowolnym miejscu domu
Warto dodać inteligentny dzwonek do drzwi, który pozwoli odbierać dźwiękowe powiadomienia w dowolnym miejscu domu. Zawsze będziesz wiedzieć, kto akurat Cię odwiedza.
Znajdź plan
Odblokowanie niektórych funkcji Secure kamery wymaga planu. Poznaj różne plany, odkryj co je wyróżnia i wybierz ten, który jest dla Ciebie odpowiedni.
Pytania i odpowiedzi
Jakich narzędzi potrzebuję do zainstalowania dzwonka wideo Hue Secure?
Jakich narzędzi potrzebuję do zainstalowania dzwonka wideo Hue Secure?
Czy Hue Secure dzwonek wideo ma baterię (zapasową)?
Czy Hue Secure dzwonek wideo ma baterię (zapasową)?
Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo będzie działał z moim obecnym dzwonkiem do drzwi?
Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo będzie działał z moim obecnym dzwonkiem do drzwi?
Czy mogę zainstalować dzwonek wideo Hue Secure samodzielnie, czy potrzebuję elektryka?
Czy mogę zainstalować dzwonek wideo Hue Secure samodzielnie, czy potrzebuję elektryka?
Jakie jest pole widzenia kamery?
Jakie jest pole widzenia kamery?
Jaka jest rozdzielczość kamery?
Jaka jest rozdzielczość kamery?
Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo wymaga Bridge?
Czy Hue Secure inteligentny dzwonek wideo wymaga Bridge?
Czy dzwonek jest odporny na warunki atmosferyczne?
Czy dzwonek jest odporny na warunki atmosferyczne?
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czerń i biel
Materiał
Plastik
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
Wymiary i waga opakowania
Wymiary i waga opakowania
Serwis
Serwis
Dane techniczne
Dane techniczne
Kamera
Kamera
Obsługiwane wersje
Obsługiwane wersje
Inne
Inne
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.