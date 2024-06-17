Nic nie kojarzy się z grudniem bardziej niż świąteczne lampki zawieszone na domu. Wybierz kolory, które pasują do zewnętrznej części domu. Rozwieś większe światła wzdłuż okapu dachu. Dodaj mniejsze światła w kształcie sopli, aby uzyskać wyrazisty efekt. Możesz też użyć świateł w kolorach tęczy, aby odejść nieco od tradycyjnego klimatu i stworzyć unikatowy efekt.
Świetny pomysł: inteligentne lampy zewnętrzne Philips Hue pozwolą z łatwością udoskonalić konfigurację gwiazdkowego oświetlenia zewnętrznego. Ustaw kolorowe oświetlenie ogrodowe, np. reflektory punktowe Lily, w taki sposób, aby roztaczało blask w świątecznych odcieniach. Stwórz prawdziwą świąteczną atmosferę wokół domu.
Stwórz tradycyjny czerwono-zielony motyw, wejdź do świata nowoczesności ze srebrno-niebieską aranżacją lub użyj zupełnie innej palety barw odpowiedniej na Boże Narodzenie dzięki aplikacji Philips Hue. Sposób, w jaki dekorujesz swój dom na Święta, jest kwestią indywidualną — włączając w to sposób korzystania ze świątecznego inteligentnego oświetlenia.
