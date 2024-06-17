Pomoc
Pomysły na czarujące lampki świąteczne do domu

Pomysły na czarujące lampki świąteczne do domu

10 listopada 2023 r.

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób wyjątkowy czas w roku — podczas wspólnego ubierania choinki i dekorowania domu można powspominać wcześniejsze Święta spędzane razem z rodziną. W tym roku spraw, by okres świąteczny był jeszcze bardziej niezapomniany. Wprowadź w życie nasze pomysły dotyczące wzbogacenia gwiazdkowych tradycji o wykorzystanie świątecznych lampek.

Zalany niebieskim, zielonym i czerwonym światłem salon udekorowany na Boże Narodzenie.

Steruj lampkami choinkowymi za pomocą inteligentnej wtyczki

Masz dość czołgania się pod choinką w celu podłączenia lampek? A może stawania na palcach, aby odłączyć je na noc? Inteligentna wtyczka Philips Hue Smart plug rozwiąże te problemy raz na zawsze. Podłącz lampki choinkowe do inteligentnej wtyczki Hue, aby z łatwością włączać i wyłączać światło — bez igliwia we włosach. 

Inteligentna wtyczka Hue umożliwia sterowanie lampkami choinkowymi w taki sam sposób, w jaki sterujesz pozostałym oświetleniem Philips Hue: za pomocą aplikacji Hue, inteligentnego akcesorium lub własnego głosu.

Świetny pomysł: ustaw w aplikacji Hue rutynę, która będzie włączać lampki choinkowe tuż przed Twoim przebudzeniem rano i wyłączać je automatycznie, gdy położysz się spać.

Złożone pod choinką świąteczne prezenty oświetlone inteligentnym oświetleniem Hue Go.

Umieść lampkę Hue Go pośród prezentów

Odpakowywanie prezentów to jeden z najbardziej oczekiwanych momentów Świąt. Spraw, aby złożone pod choinką łupy wyglądały jeszcze bardziej intrygująco, umieszczając pośród nich lampę Hue Go. Połóż inteligentną lampę między gałązkami i ustaw ją pod kątem, aby dodać niepowtarzalny akcent do świątecznego wystroju.

Świetny pomysł: jeśli dzieciaki nie przestają kręcić się wokół choinki i znajdujących się wokół niej prezentów, mimo że jeszcze nie czas na ich odpakowanie, zainstaluj obok choinki czujnik ruchu Hue. Gdy dzieci podejdą zbyt blisko, światła włączą się, a dzieciaki otrzymają sygnał, że Święty Mikołaj wszystko widzi.

Stwórz świąteczną atmosferę za pomocą taśm LED

Porzuć tradycyjne sznury lampek choinkowych i przerzuć się na taśmy LED. Takie taśmy są elastyczne, dzięki czemu można je wpleść w girlandę lub zawiesić z tyłu choinki. Zamocuj taśmę za stolikiem lub szafką i rozstaw w jej świetle świąteczne bibeloty — możesz nawet nasypać na nie sztucznego śniegu, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt!

Świetny pomysł: podczas tworzenia aranżacji dla pomieszczenia dotknij ikony odtwarzania na karcie aranżacji, aby nadać scenie dynamicznego charakteru. Twoje kolorowe światła będą przełączać się między poszczególnymi kolorami z wybranej aranżacji, co nada dramatyzmu świątecznemu wystrojowi.

W te święta nadaj świątecznym dekoracjom dodatkowego blasku

Świąteczna kolacja nie istnieje bez świątecznych dekoracji. Niezależnie od tego, czy stworzysz własną aranżację, czy zdecydujesz się na bukiet ze sklepu, rozświetl gwiazdkowe ozdoby łagodnym światłem wydobywającym się z oprawy wiszącej Flourish. Lampa Flourish pozwala uzyskać światło w milionach kolorów, dzięki czemu bez trudu uzupełnisz dekorację odpowiednim odcieniem.

Świetny pomysł: jeśli Twój inteligentny system oświetlenia obejmuje wiele świateł Philips Hue, w aplikacji Hue możesz rozdzielić je na odpowiadające im pomieszczenia. Utwórz strefę obejmującą wszystkie światła w danym obszarze, aby szybko wprowadzić świąteczną atmosferę w całym domu.

Świąteczne ozdoby w zielonym blasku inteligentnej lampy stołowej.

Rozświetl dekoracje blaskiem lampy stołowej Iris

Lampa stołowa Iris pozwala uzyskać zarówno efekt subtelnego podświetlenia, jak i światła głównego — w takim zastosowaniu najlepiej sprawdza się skierowana na ścianę. Dzięki lampie Iris zaakcentujesz elementy świątecznego wystroju w dowolny sposób. Ustaw ją pod kątem i skieruj w stronę stajenki albo pozwól, aby zalała blaskiem ścianę za Twoją ulubioną figurką bałwana.

Świetny pomysł: niech rozpada się śnieg! Przymocuj papierowe płatki śniegu do sufitu za pomocą żyłki — zwróć jednak uwagę na to, aby znalazły się między ścianą a lampą stołową Iris. Gdy na płatki padnie światło, stworzą one ciekawe cienie na ścianie, roztaczając w pomieszczeniu zimowy klimat.

Ozdoby świąteczne na werandzie z inteligentnym oświetleniem zewnętrznym.

Pomysły na świąteczne oświetlenie ogrodowe, które oświetli drogę Rudolfowi

Nic nie kojarzy się z grudniem bardziej niż świąteczne lampki zawieszone na domu. Wybierz kolory, które pasują do zewnętrznej części domu. Rozwieś większe światła wzdłuż okapu dachu. Dodaj mniejsze światła w kształcie sopli, aby uzyskać wyrazisty efekt. Możesz też użyć świateł w kolorach tęczy, aby odejść nieco od tradycyjnego klimatu i stworzyć unikatowy efekt.

Świetny pomysł: inteligentne lampy zewnętrzne Philips Hue pozwolą z łatwością udoskonalić konfigurację gwiazdkowego oświetlenia zewnętrznego. Ustaw kolorowe oświetlenie ogrodowe, np. reflektory punktowe Lily, w taki sposób, aby roztaczało blask w świątecznych odcieniach. Stwórz prawdziwą świąteczną atmosferę wokół domu.

Stwórz tradycyjny czerwono-zielony motyw, wejdź do świata nowoczesności ze srebrno-niebieską aranżacją lub użyj zupełnie innej palety barw odpowiedniej na Boże Narodzenie dzięki aplikacji Philips Hue. Sposób, w jaki dekorujesz swój dom na Święta, jest kwestią indywidualną — włączając w to sposób korzystania ze świątecznego inteligentnego oświetlenia.

Więcej świątecznych inspiracji od Philips Hue

Powrót do wszystkich artykułów
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay