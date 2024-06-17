Masz dość czołgania się pod choinką w celu podłączenia lampek? A może stawania na palcach, aby odłączyć je na noc? Inteligentna wtyczka Philips Hue Smart plug rozwiąże te problemy raz na zawsze. Podłącz lampki choinkowe do inteligentnej wtyczki Hue, aby z łatwością włączać i wyłączać światło — bez igliwia we włosach.

Inteligentna wtyczka Hue umożliwia sterowanie lampkami choinkowymi w taki sam sposób, w jaki sterujesz pozostałym oświetleniem Philips Hue: za pomocą aplikacji Hue, inteligentnego akcesorium lub własnego głosu.

Świetny pomysł: ustaw w aplikacji Hue rutynę, która będzie włączać lampki choinkowe tuż przed Twoim przebudzeniem rano i wyłączać je automatycznie, gdy położysz się spać.