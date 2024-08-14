Automatyka domowa z inteligentnym oświetleniem

08.07.2024
Czym jest automatyka domowa?
Dzięki inteligentnemu oświetleniu Philips Hue automatyka domowa umożliwia sterowanie oświetleniem Philips Hue za pomocą kombinacji timerów, czujników i kamer bezpieczeństwa — w domu lub z dowolnego miejsca na świecie! Możesz ustawić światła, aby w wybranym przez Ciebie czasie włączały się i wyłączały, przyciemniały lub zmieniały kolor. Czujniki ruchu Hue Motion sensor i kamery Hue Secure mogą nawet włączać światła, aby zapewnić Ci większy komfort poruszania się po domu, oraz zapewniając jednocześnie większy spokój ducha kiedy jesteś poza domem.
Jak działa automatyka domowa?
Automatyzacja inteligentnych świateł Hue następuje poprzez podłączenie ich do mostka Hue Bridge — inteligentnego centrum sterowania oświetleniem, który stanowi mózg systemu. Następnie za pomocą aplikacji Hue na smartfonie możesz skonfigurować całą automatyzację w zakładce Automatyzacja w aplikacji. Wybierz spośród automatyzacji, które pomogą Ci w codziennych czynnościach, poprowadzą Cię po przybyciu do domu lub podczas jego opuszczania, lub będą symulować Twoją obecność, podczas gdy nie ma Cię w domu. Możesz nawet dostosować własną automatyzację, aby sterować oświetleniem dokładnie tak, jak chcesz.
Jak zautomatyzować swój dom?
Sposobem na zautomatyzowanie domu za pomocą Philips Hue jest użycie Hue Bridge. To inteligentne centrum oświetlenia, które łączy się z routerem internetowym i działa jak mózg całego inteligentnego systemu oświetlenia w Twoim domu.
Musisz także wybrać kombinację inteligentnych żarówek, lamp, świateł, czujników i kamer Philips Hue, w zależności od potrzeb. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z oświetleniem Philips Hue, wybór mostka Hue Bridge i kilku żarówek LED i lamp jest najprostszym sposobem, aby rozpocząć korzystanie z automatyki domowej.
Aby uzyskać bardziej zaawansowaną konfigurację, rozważ wewnętrzne i zewnętrzne czujniki ruchu oraz kamery. Spowodują włącznie świateł po wykryciu ruchu bez użycia timera. (Oczywiście możesz wybrać okna czasowe, w których chcesz, aby czujniki i kamery były aktywne!) Oprócz automatycznego uruchamiania świateł kamery Hue Secure mogą przesyłać powiadomienia, dzięki którym możesz zdecydować, czy chcesz włączyć światła, czy nie.
Po nabyciu sprzętu kolejnym krokiem jest pobranie aplikacji Hue na smartfon. W aplikacji możesz skonfigurować, kontrolować i dostosowywać wszelkie automatyzacje.
Zoptymalizuj codzienną rutynę dzięki automatyzacji oświetlenia domowego.
Inteligentne automatyzacje oświetlenia firmy Philips Hue mogą pomóc w codziennych czynnościach w domu, dostosowując ton i intensywność światła, aby pomóc Ci się obudzić, skupić na pracy, zrelaksować się i zasnąć. W zakładce Automatyki w aplikacji Hue możesz ustawić dni i godziny, pomieszczenia lub wybrane światła, a także scenę świetlną dostosowaną do swoich potrzeb.
Pobudka
Zapewnij sobie najlepszy początek dnia dzięki odpowiedniemu oświetleniu do pobudki, które pomoże Ci delikatnie rozbudzić się i poczuć większy komfort.² Po prostu ustaw oświetlenie tak, aby włączało się i stopniowo rozjaśniało przez wybrany przez Ciebie czas. Aby uzyskać maksymalnie relaksujący budzik ze światłem, ustaw styl budzenia o wschodzie słońca. Twoje oświetlenie będzie stopniowo przechodzić od delikatnego błękitu do ciepłych odcieni pomarańczy, aby delikatnie rozpocząć dzień. Gradientowe lampy podłogowe i stołowe Signe stanowią idealny dodatek do sypialni. Lampy charakteryzują się subtelną, smukłą konstrukcją i zapewniają mieszankę kolorowego światła na całej długości. Możesz również skonfigurować automatyzację budzenia na dowolnym oświetleniu w sypialni. Taśmy LED umieszczone pod łóżkiem lub za meblami to kolejna świetna opcja tworzenia miękkiego, rozproszonego światła, które nie będzie męczyć oczu od samego rana.
Praca
W godzinach pracy w domu, kiedy szczególnie potrzebujesz skupienia, zautomatyzuj oświetlenie w biurze, aby emitowało jasną i chłodną biel. Zapewni to optymalną ilość światła do wykonywanych zadań, a jednocześnie pomoże Ci lepiej się skoncentrować. Użyj kombinacji lamp stołowych, oświetlenia sufitowego LED i lamp podłogowych aby zapewnić wystarczający poziom światła dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Możesz nawet ustawić, aby światła zaczynały przechodzić w łagodniejsze, cieplejsze odcienie, aby zasygnalizować, że nadszedł czas na przerwę lub zaprzestanie pracy.
Relaks i sen
Kiedy dzień dobiegnie końca, inteligentne światło pomoże Ci zasnąć dzięki automatyce „Przejdź do snu”. Po włączeniu — automatycznie lub po naciśnięciu przycisku — oświetlenie w sypialni zmienia się na ciepłe, w odcieniach czerwieni, a następnie przyciemnia się, aż do wyłączenia. Badania wykazały, że niebieskie światło hamuje wydzielanie hormonu snu, melatoniny, dlatego nasza automatyka „Przejdź do snu” celowo je wyklucza, aby dać Ci największą szansę na łatwiejsze zasypianie.¹
Poczuj się bezpieczniej dzięki automatyzacji oświetlenia domowego
Pozwól, aby oświetlenie Philips Hue , czujniki, kamery monitorujące i aplikacja Hue współpracowały ze sobą, aby zapewnić Ci spokój ducha, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim.
Automatyzacje związane z bezpieczeństwem
Korzystając z aplikacji Philips Hue, możesz ustawić automatyzację naśladowania obecności, dzięki czemu Twój dom będzie sprawiał wrażenie, że ktoś w nim jest, nawet podczas Twojej nieobecności. Możesz ustawić harmonogram świateł LED w różnych pokojach w domu, aby włączały się i wyłączały w zależności od różnych scen świetlnych, przez cały dzień i noc lub tylko w nocy. Będą naśladować typowe czynności, których można się spodziewać w tego typu pokojach, sprawiając wrażenie, że ktoś jest w domu.
Czujniki i timery
Wewnętrzne i zewnętrzne czujniki ruchu włączą wybrane przez Ciebie światła, gdy wykryją ruch w domu i wokół niego. Możesz ustawić harmonogram czujników, aby Twoje światła nie były niepotrzebnie uruchamiane. Możesz nawet zautomatyzować określone światła, tak aby po uruchomieniu wyświetlały wybraną scenę świetlną, kolor lub intensywność światła. Nie używasz czujników? Stwórz własną automatyzację w aplikacji Hue. Ustaw dni i godziny, w których światła mają się włączać i wyłączać. Zapewnij sobie spokój!
Kamery Security
Pozwól, aby oświetlenie Philips Hue czuwało za Ciebie! Bezpieczne, inteligentne kamery bezpieczeństwa umożliwiają monitorowanie domu w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji na żywo w rozdzielczości HD 1080p. Otrzymasz natychmiastowe powiadomienie na swoim urządzeniu mobilnym za każdym razem, gdy kamera Secure wykryje ruch. Uzbrajaj i dezaktywuj system z karty Dom w aplikacji Hue, uruchamiaj alarmy, przeglądaj wszystkie działania i otrzymuj powiadomienia push, gdy kamery wykryją coś podejrzanego. Umieść kamery Hue w dowolnym pomieszczeniu lub na zewnątrz domu. Wybierz spośród kamery przewodowej Secure, kamery Secure z akumulatorem i kamery z reflektorem Secure Flood light.