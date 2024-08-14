Automatyka domowa z inteligentnym oświetleniem

Sposobem na zautomatyzowanie domu za pomocą Philips Hue jest użycie Hue Bridge. To inteligentne centrum oświetlenia, które łączy się z routerem internetowym i działa jak mózg całego inteligentnego systemu oświetlenia w Twoim domu.

Musisz także wybrać kombinację inteligentnych żarówek, lamp, świateł, czujników i kamer Philips Hue, w zależności od potrzeb. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z oświetleniem Philips Hue, wybór mostka Hue Bridge i kilku żarówek LED i lamp jest najprostszym sposobem, aby rozpocząć korzystanie z automatyki domowej.

Aby uzyskać bardziej zaawansowaną konfigurację, rozważ wewnętrzne i zewnętrzne czujniki ruchu oraz kamery. Spowodują włącznie świateł po wykryciu ruchu bez użycia timera. (Oczywiście możesz wybrać okna czasowe, w których chcesz, aby czujniki i kamery były aktywne!) Oprócz automatycznego uruchamiania świateł kamery Hue Secure mogą przesyłać powiadomienia, dzięki którym możesz zdecydować, czy chcesz włączyć światła, czy nie.

Po nabyciu sprzętu kolejnym krokiem jest pobranie aplikacji Hue na smartfon. W aplikacji możesz skonfigurować, kontrolować i dostosowywać wszelkie automatyzacje.