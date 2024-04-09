Pomoc
Oświetlenie biura domowego

Mając do swojej dyspozycji odpowiednie światło, możesz dobrze wykonać swoją pracę. Pozwól, aby inteligentne oświetlenie zadbało o idealną intensywność, rozproszenie lub odcień światła i pomogło Ci przepracować cały dzień wygodnie i produktywnie.

Przeglądaj produkty oświetleniowe do biura domowego
Mężczyzna siedzi przy laptopie ustawionym na biurku i oświetlonym inteligentną lampą stołową i lampą wiszącą, które dają chłodne, białe światło.

Skoncentruj się dzięki oświetleniu biura domowego

Inteligentne oświetlenie można regulować. W ciągu dnia możesz więc ustawiać dowolne odcienie światła białego. Chłodniejsze, niebieskawe odcienie dodadzą Ci energii o poranku. Cieplejsze odcienie pomogą Ci się zrelaksować pod koniec dnia pracy.

Najlepsze, pozwalające zachować koncentrację oświetlenie do biura domowego

Black Friday 2= -30%
Lampa stołowa Signe gradient

Hue White and color ambiance

Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

1059,00 zł


Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Hue White and color ambiance

Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Biały
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

679,00 zł


Tuba LED Play gradient

Hue White and color ambiance

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 60" i większych
Zawiera zasilacz
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

1059,00 zł

Chwilowy brak towaru


Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Hue

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania

109,00 zł

Przeglądaj wszystkie produkty oświetleniowe do biura domowego
Przestrzeń w biurze domowym z biurkiem i krzesłem oświetlona inteligentną lampą stołową i oprawą wiszącą emitującymi światło w ciepłych, delikatnych odcieniach.

Zadbaj o odpowiednie oświetlenie do biura domowego

W celu zapewnienia sobie optymalnego komfortu i produktywności warto postawić na połączenie lamp biurkowych, podłogowych i sufitowych. Lampy zapewnią właściwą równowagę między bezpośrednim oświetleniem dopasowanym do wykonywanych czynności i pośrednim światłem rozproszonym.

Najlepsze produkty oświetleniowe do biura domowego

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

Hue White and color ambiance

Zasilacz w zestawie
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

270,00 zł

Na wyczerpaniu


Przenośne światło akcentujące Go

Hue White and color ambiance

Zintegrowane źródło światła LED i bateria
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

439,00 zł

Przełącznik Hue Tap dial switch

Hue

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania

249,00 zł

Chwilowy brak towaru

Lampa sufitowa Enrave medium

Hue White ambiance

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

969,00 zł

Lampa sufitowa Infuse medium

Hue White and color ambiance

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

1109,00 zł

Centris 4, sufitowy reflektor punktowy

Hue White and color ambiance

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

2359,00 zł

Chwilowy brak towaru

Przeglądaj wszystkie produkty oświetleniowe do biura domowego

Inspiracje oświetleniowe

Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się swoimi własnymi pomysłami na Instagramie z hashtagiem #philipshue

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Przewodnik po inteligentnym oświetleniu biura domowego

Jak używać inteligentnego oświetlenia do symulacji naturalnego światła w moim biurze?

Jak jasne powinno być oświetlenie mojego biura domowego?

Jakie jest najlepsze oświetlenie biura domowego do pracy przy komputerze?

Więcej pomysłów na inteligentne oświetlenie biura domowego

Jak skonfigurować najlepsze oświetlenie na potrzeby kamery internetowej

Jak skonfigurować najlepsze oświetlenie na potrzeby kamery internetowej

Skomponowanie najlepszego oświetlenia do rozmów za pośrednictwem kamery internetowej nie polega tylko na tym, aby zapewnić sobie jak najlepszy wygląd podczas rozmowy. Właściwe oświetlenie może pomóc rozjaśnić twarz i jej mimikę, zminimalizować rozpraszające cienie i odblaski oraz poprawić jakość obrazu wideo.

Poznaj najlepsze oświetlenie na potrzeby kamery internetowej

