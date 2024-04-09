Oświetlenie biura domowego

Jak skonfigurować najlepsze oświetlenie na potrzeby kamery internetowej

Skomponowanie najlepszego oświetlenia do rozmów za pośrednictwem kamery internetowej nie polega tylko na tym, aby zapewnić sobie jak najlepszy wygląd podczas rozmowy. Właściwe oświetlenie może pomóc rozjaśnić twarz i jej mimikę, zminimalizować rozpraszające cienie i odblaski oraz poprawić jakość obrazu wideo.