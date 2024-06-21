Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z czujników ruchu Philips Hue motion sensor

13/07/2023

Szukasz w środku nocy przełącznika światła w łazience? Starasz się zapalić łokciem światło w korytarzu, wnosząc do domu ciężkie torby z zakupami? A gdyby to twoje ciało pełniło funkcję przełącznika światła? 

Po podłączeniu inteligentnych świateł do czujników ruchu Hue motion sensor oświetlenie jest uruchamiane przez ruch Twojego ciała. Światła włączają się i wyłączają automatycznie, gdy Ty, Twoja rodzina lub Twoi goście przemieszczacie się z pokoju do pokoju. Inteligentne oświetlenie w połączeniu z zewnętrznymi czujnikami ruchu zapewnia nie tylko wygodę, ale także poczucie bezpieczeństwa, odstraszając intruzów w nocy lub kiedy jesteś poza domem. 

Jak używać zewnętrznych czujników ruchu

Korzystanie z czujników ruchu przy wejściach

Chociaż wejście do domu jest oczywistą lokalizacją dla czujnika zewnętrznego Hue, jest to naprawdę ważna lokalizacja. Zewnętrzny czujnik ruchu do drzwi frontowych, tylnych lub bocznych to nie tylko sposób na odstraszenie podejrzanych gości w nocy — czujnik ten może też sprawić, że wieczorny powrót do domu będzie bardziej komfortowy. Twoi goście z pewnością również docenią niewielkie przyjazne światło, które pomoże im dotrzeć w zimowe wieczory do Twoich drzwi. 

Ludzie na tarasie korzystający wieczorem z czujnika zewnętrznego Philips Hue zamontowanego nad drzwiami i podłączonego do świateł współpracujących z czujnikiem ruchu

Wykorzystanie czujników ruchu na Twoim podjeździe

Umieść czujnik zewnętrzny nad garażem lub podjazdem, aby ułatwić wchodzenie i wychodzenie, kiedy jest ciemno. Możesz ustawić czujnik zewnętrzny tak, aby włączał wiele świateł jednocześnie. Można , także podłączyć go do szeregu inteligentnych świateł na ścieżce, jak również kinkietów, aby ułatwić sobie i samochodowi poruszanie się po podjeździe. Jeśli wchodzisz do domu przez garaż, możesz ustawić czujnik tak, aby uruchamiał również oświetlenie wewnętrzne. 

Dobry pomysł: jeśli uważasz, że czujnik ruchu wykrywa zbyt dużo ruchu, np. sąsiada przechodzącego chodnikiem, spróbuj zmniejszyć czułość urządzenia. Jeśli to nie zadziała, przechyl czujnik w dół, aby zmniejszyć jego zasięg.

Czujnik zewnętrzny Philips Hue zamontowany na ganku frontowym i podłączony do świateł współpracujących z czujnikiem ruchu.

Korzystanie z czujników ruchu, gdy ma się zwierzęta

Mijając czujnik zewnętrzny, zwierzęta z podwórka — Twój kot lub pies, czy też głodny jeż wyruszający nocą na łowy w poszukiwaniu jedzenia — mogą one przypadkowo uruchomić światła współpracujące z czujnikiem ruchu. 

Możesz jednak uniknąć budzenia przez światła zewnętrzne które włączaja sie i wyłączają przez całą noc.

Ten problem można szybko i łatwo rozwiązać, zmniejszając czułość czujnika w aplikacji Philips Hue. 

Innym sposobem na powstrzymanie zwierząt przed uruchamianiem świateł zewnętrznych jest zamontowanie czujnika wyżej. Optymalna wysokość montażu czujnika zewnętrznego Hue wynosi od 1,5 do 2,5 metra. Nie zapomnij też, że czujnik zewnętrzny Hue jest bezprzewodowy i zasilany przez baterię, co zapewnia maksymalną elastyczność. 

Jak używać wewnętrznych czujników ruchu

Korzystanie z czujników ruchu w korytarzach

Czujnik ruchu umieszczony w korytarzu łączącym sypialnie zapewnia bezpieczniejszą wyprawę do łazienki w środku nocy. Jeśli nocne spacery po domu wykraczają poza łazienkę, upewnij się, że czujnik ruchu jest ustawiony na włączanie światła na całej drodze prowadzącej do kuchni (jeśli nocne spacery kończą się późną przekąską) Można także dostosować intensywność włączanych świateł. Późno w nocy używaj świateł współpracujących z czujnikiem ruchu, które są ustawione na delikatną, ciepłą poświatę, co pomoże Ci poruszać się w ciemności.  

Lampki nocne, podłogowe w pokoju dziecka.

Wykorzystanie czujników ruchu na klatkach schodowych

Schody to jedno z najlepszych miejsc do zainstalowania czujnika. Wchodzenie po schodach i schodzenie z nich jest znacznie łatwiejsze, gdy nie musisz martwić się o włączenie światła. Może to być szczególnie przydatne, gdy masz zajęte ręce, na przykład gdy znosisz rzeczy do prania z sypialni do pralki na dolnym piętrze. Nie zapomnij więc zainstalować czujnika na schodach do piwnicy, nawet jeśli nie bywasz tam często, ponieważ takie wypady zwykle skutkują wnoszeniem czegoś na górę. 

Świetny pomysł: ustaw czujnik ruchu tak, aby włączał inteligentne oświetlenie w tym samym kolorze i o takiej samej jasności, jak inne lampki nocne, aby zapewnić jednolite oświetlenie w całym domu.

Wykorzystanie czujników ruchu w łazienkach

Dzięki odpowiedniemu ustawieniu czujnik ruchu umieszczony przy wejściu do łazienki nie tylko pomoże Ci znaleźć do niej drogę, ale także nie wytrąci Cię całkowicie ze snu w środku nocy.

Po podłączeniu czujnika ruchu do inteligentnej żarówki możesz ustawić czujnik tak, aby wieczorem i nocą wyzwalał przyćmione, ciepłe światło. Chcąc poczuć rano przypływ energii i gotowość na nadchodzący dzień, ustaw czujnik łazienkowy tak, aby uruchamiał o tej porze rześkie, białe światło. 

