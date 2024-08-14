Dodaj element architektoniczny do swojego salonu lub wypełnij podwórko od frontu silnym, inteligentnym światłem — dzięki wszechstronnej kolekcji kinkietów Philips Hue możliwości nie mają końca.
Przewodnik po inteligentnych kinkietach LED
Jak używać lamp ściennych LED w sypialni?
Jak rozmieścić kinkiety?
Jak wybrać kinkiety LED do salonu?
Czym jest inteligentny kinkiet?
Gdzie należy zamontować inteligentne kinkiety LED?
Jaka jest różnica między inteligentnymi kinkietami wewnętrznymi i zewnętrznymi?
Dowiedz się więcej o inteligentnych lampach ściennych LED
Powody, dla których warto korzystać z inteligentnych kinkietów zewnętrznych
Skorzystaj z tych pomysłów na oświetlenie zewnętrzne, aby upiększyć swoje przestrzenie zewnętrzne i zwiększyć ich bezpieczeństwo za pomocą inteligentnych kinkietów.
5 pomysłów na oświetlenie wyjątkowe oświetlenie wejścia
Umieszczone po obu stronach drzwi inteligentne kinkiety tworzą przyjazne otoczenie, które wita zarówno Ciebie, jak i Twoich gości.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.