Inteligentne kinkiety LED

Dodaj element architektoniczny do swojego salonu lub wypełnij podwórko od frontu silnym, inteligentnym światłem — dzięki wszechstronnej kolekcji kinkietów Philips Hue możliwości nie mają końca.

Przewodnik po inteligentnych kinkietach LED

Jak używać lamp ściennych LED w sypialni?

Jak rozmieścić kinkiety?

Jak wybrać kinkiety LED do salonu?

Czym jest inteligentny kinkiet?

Gdzie należy zamontować inteligentne kinkiety LED?

Jaka jest różnica między inteligentnymi kinkietami wewnętrznymi i zewnętrznymi?

Dowiedz się więcej o inteligentnych lampach ściennych LED

Powody, dla których warto korzystać z inteligentnych kinkietów zewnętrznych

Powody, dla których warto korzystać z inteligentnych kinkietów zewnętrznych

Skorzystaj z tych pomysłów na oświetlenie zewnętrzne, aby upiększyć swoje przestrzenie zewnętrzne i zwiększyć ich bezpieczeństwo za pomocą inteligentnych kinkietów.

5 pomysłów na oświetlenie wyjątkowe oświetlenie wejścia

5 pomysłów na oświetlenie wyjątkowe oświetlenie wejścia

Umieszczone po obu stronach drzwi inteligentne kinkiety tworzą przyjazne otoczenie, które wita zarówno Ciebie, jak i Twoich gości.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

