Szczegółowe spojrzenie na kinkiety zewnętrzne

24.01.2024

Jeśli nie masz doświadczenia w wyszukiwaniu dekoracyjnych kinkietów, możesz nie wiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas ich wyboru. Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć różne sposoby wykorzystania oświetlenia zewnętrznego, zaprezentować Ci gamę dostępnych opraw oraz objaśnić sposób instalowania systemów oświetlenia zewnętrznego oraz sterowania nimi.

Zewnętrzne lampy ścienne i ich zastosowania

Nowoczesne zewnętrzne oświetlenie ścienne może pełnić wiele funkcji, ale zwykle wykorzystuje się je do następujących celów:

  • Podkreślanie piękna zewnętrznej części domu.
  • Tworzenie zachęcającej atmosfery podczas spotkań na świeżym powietrzu.
  • Zapewnienie odpowiedniej ochrony dla większego poczucia bezpieczeństwa.

Możesz skupić się na wydobyciu piękna architektury, stworzeniu przytulnego miejsca do relaksu na świeżym powietrzu lub zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia ścieżek. Możesz też zrobić wszystkie te trzy rzeczy jednocześnie (skupiając się w różnym stopniu na każdej z nich!). Najpierw zastanów się, czego właściwie potrzebujesz — dzięki temu będzie Ci łatwiej wybrać osprzęt, kierując się funkcjami, które odpowiadają Twoim potrzebom, oraz określić jego rozmieszczenie pod kątem optymalnej skuteczności.

Tutaj możesz także sprawdzić więcej pomysłów na oświetlenie zewnętrzne.

Rodzaje zewnętrznego oświetlenia ściennego

Po ustaleniu przeznaczenia zewnętrznego oświetlenia montowanego na ścianie możesz zacząć wybierać spośród szerokiej gamy stylów i funkcji. Od minimalistycznych, smukłych konstrukcji, które płynnie wtapiają się w nowoczesne wnętrza, po bardziej ozdobne i tradycyjne oprawy, które dodają przestrzeniom ponadczasowego uroku — z pewnością uda Ci się znaleźć eleganckie kinkiety zewnętrzne odpowiednie do dowolnego stylu.

Kinkiety to eleganckie zewnętrzne oprawy do montażu naściennego znane ze swoich walorów estetycznych i funkcjonalnych. Są dostępne w różnych wariantach, od klasycznych opraw w stylu latarni aż po konstrukcje charakteryzujące się bardziej nowoczesnym wzornictwem. 
Kup Philips Hue Impress

Zewnętrzne kinkiety świecące w górę i w dół sprawdzają się idealnie w szerszych przestrzeniach, na przykład na ścianach zewnętrznych.

Oświetlenie projektorowe zaprojektowano z myślą o zapewnieniu dynamicznego, nastrojowego oświetlenia i poprawie widoczności w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ogrodach oraz na tarasach i podjazdach. Tego rodzaju oświetlenie dodaje stylu i zwiększa bezpieczeństwo w przestrzeniach zewnętrznych.
Kup zewnętrzne oświetlenie projektorowe Philips Hue Discover

Reflektory punktowe zaprojektowano z myślą o zapewnieniu dynamicznego, nastrojowego oświetlenia i poprawie widoczności w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ogrodach oraz na tarasach i podjazdach. Tego rodzaju oświetlenie dodaje stylu i zwiększa bezpieczeństwo w przestrzeniach zewnętrznych.
Kup reflektory zewnętrzne Philips Hue

Latarnie ścienne znane są ze swojego klasycznego, ponadczasowego wyglądu oraz walorów funkcjonalnych — zapewniają bowiem wydajne oświetlenie. Ich styl, tradycyjny lub retro, dodaje przestrzeniom rustykalnego uroku.
Kup Philips Hue Econic

Szeroka gama kinkietów podtynkowych to bogata paleta opcji, które można wykorzystać do stworzenia wysoce spersonalizowanego oświetlenia zewnętrznego, które będzie idealnie pasować do Twoich preferencji. Niektóre kinkiety podtynkowe mogą nawet generować dwie wiązki światła — w górę i w dół. Przykładem jest Dymera — kinkiet, którego obydwiema wiązkami można sterować oddzielnie.

Zapoznaj się z kompletną gamą inteligentnego oświetlenia zewnętrznego Philips Hue.

Natascha Seeger Cross

Zasilanie zewnętrznych kinkietów do montażu podtynkowego

Zrozumienie, w jaki sposób są zasilane różne nowoczesne podtynkowe kinkiety zewnętrzne, również stanowi istotny element wyboru właściwej opcji. Oprawy Philips Hue są dostępne w dwóch wariantach zasilania:

Standardowe napięcie sieciowe, które jest podłączone bezpośrednio do domowej instalacji elektrycznej. Zapewnia spójne i niezawodne źródło światła, idealne do obszarów, w których wymagane jest ciągłe oświetlenie, takich jak pomieszczenia bezpieczeństwa i rozrywki.

Niskonapięciowy, który można łatwo zainstalować, podłączając go do zwykłych gniazdek zewnętrznych. Zapewnia wszechstronną i przyjazną dla użytkownika opcję oświetlenia ścieżek ogrodowych, akcentowania elementów krajobrazu i tworzenia zachęcającego otoczenia na zewnątrz.

Biorąc pod uwagę fakt, że każde źródło zasilania ma swoje plusy, najlepiej spersonalizować konfigurację oświetlenia zewnętrznego tak, aby odpowiadała ona Twoim konkretnym preferencjom i potrzebom.

Personalizacja kinkietów zewnętrznych

Sterowanie nowoczesnymi podtynkowymi kinkietami zewnętrznymi może być proste i bezproblemowe dzięki inteligentnemu systemowi oświetlenia, takiemu jak Philips Hue. Aplikacja Philips Hue umożliwia zarządzanie oświetleniem zewnętrznym i dostosowywanie go bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

Poznaj paletę ponad 16 milionów kolorów i spektrum odcieni światła białego. Oświetlaj obiekty, drzewa lub ścieżki, aby uczynić swój teren zewnętrzny swoim własnym. Zapisz swoje ulubione konfiguracje i natychmiast je przywołaj jednym dotknięciem aplikacji Hue.

Możesz także ustawić harmonogramy, aby zautomatyzować działanie oświetlenia zewnętrznego, dzięki czemu światło będzie się włączać i wyłączać o określonych porach (lub kiedy zjawisz się w domu lub z niego wyjdziesz!). W ten sposób oszczędzisz energię, jako że oświetlenie będzie działać tylko wtedy, gdy będzie potrzebne. Dzięki aplikacji możesz dowolnie przekształcać swoją przestrzeń zewnętrzną za pomocą światła, czyniąc ją zarówno funkcjonalną, jak i estetyczną.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

