Pomoc
Przewody do lamp wiszących Hue z żarówkami Hue Filament bulb nad stołem w jadalni

Przewodnik po rozmiarach lamp wiszących

21 stycznia 2026 r.

Lampy wiszące nie tylko rozjaśniają pomieszczenie, ale także wpływają na równowagę, komfort i atmosferę. Jeśli zostaną odpowiednio dobrane, mogą sprawić, że wyspa kuchenna stanie się przytulna, podkreślić obszar zlewu lub stać się centralnym punktem rzeźbiarskiej klatki schodowej. Jednak dobór odpowiedniego rozmiaru i wysokości lampy wiszącej może wydawać się przytłaczający, jeśli nie wiesz, jakich wymiarów się trzymać.

Ten poradnik doboru rozmiaru lamp wiszących porządkuje wszystko według prostych, projektowych zasad i obejmuje wszystkie potrzebne wymiary. Wskazówki dotyczą też doboru lamp nad wyspę, zasad rozmieszczenia lamp nad wyspą kuchenną oraz wytycznych dla oświetlenia nad zlewem. Znajdziesz tu praktyczne wzory pomiarów, porady dotyczące proporcji i inspiracje Philips Hue, które pomogą Ci stworzyć światło dopasowane do każdej chwili.

Oprawa szynowa Philips Hue Perifo z oprawą wiszącą oświetla przestrzeń kuchenną

Jak dobrać rozmiar lamp wiszących

Projektanci zwykle zaczynają od trzech kluczowych kwestii: wysokości, odstępów i skali. Niezależnie od tego, czy wieszasz lampy nad wyspą, zlewem czy w klatce schodowej, podstawowe zasady pozostają takie same.

Kluczowe zasady:

  • Wysokość: zawieś lampy 30–36 cali (76–91 cm) nad powierzchnią

  • Odstępy: zachowaj 24–36 cali (61–91 cm) między lampami

  • Korekta dla wyższych sufitów: dodaj 3 cale (7,5 cm) na każdy dodatkowy 30 cm powyżej 244 cm 

  • Skala: wybierz średnicę lampy dopasowaną do pomieszczenia lub powierzchni poniżej

Te wymiary pomagają zachować niezakłócone linie widzenia, równomierny rozkład światła i zrównoważone proporcje. Dowiedz się więcej o tym, jak wieszać lampy wiszące.

 

 

Rozmiar i rozmieszczenie lamp wiszących nad wyspą kuchenną

Jeśli planujesz lampy wiszące nad wyspą, dobierz je do wielkości wyspy i wysokości sufitu. Zawieszenie kilku mniejszych lamp w jednym rzędzie zapewnia równomierne światło i przytulny klimat. Wyspa kuchenna to jedno z najczęstszych miejsc na lampy wiszące, a odpowiednie proporcje mają duży wpływ na wygląd całego wnętrza.

Lampa kuchenna sufitowa w formie wiszącej, rzucająca ciepłe światło na kuchenny stół

Jaka jest idealna wysokość lamp nad wyspą?

W przypadku standardowych sufitów o wysokości 244 cm (8 stóp) należy powiesić każdą lampę wiszącą:

  • 30–36 cali (76–91 cm) nad blatem

W przypadku wyższych sufitów zwiększ o:

  • 3 cale (7,5 cm) na każde dodatkowe 30 cm (stopę) 

Taka wysokość zapewnia niezakłócony widok, a jednocześnie tworzy skupione, funkcjonalne oświetlenie.

Dobór rozmiaru lamp wiszących do wyspy

Aby wybrać odpowiedni rozmiar:

  • Małe wyspy (122–152 cm): kompaktowe lampy wiszące

  • Wyspy średniej wielkości (183–213 cm): średniej wielkości lampy wiszące

  • Duże wyspy (244–274 cm): lampy średnie do dużych

Wskazówka projektanta: 
Prosty wzór jest taki: 
Średnica lampy wiszącej ≈ szerokość wyspy ÷ 5 
Zapewnia to komfortową równowagę wizualną.

Ile lamp wiszących potrzeba nad długą wyspą?

  • Wyspa 5–6 stóp (152–183 cm) → 2 lampy wiszące

  • Wyspa 213–274 cm → 2 lub 3 lampy wiszące

  • Wyspa 305 cm+ → 3 lampy wiszące lub długa oprawa liniowa

Jak duże powinny być odstępy między lampami?

  • 24–36 cali (61–91 cm) od środka do środka

  • 30 cm od krawędzi wyspy do pierwszej lampy

    Dzięki temu odstępowi światło równomiernie rozchodzi się po powierzchni wyspy.

Produkty oświetleniowe do wyspy kuchennej

Lampa wisząca Flourish

Hue White and color ambiance

Lampa wisząca Flourish

2019,00 zł

Na wyczerpaniu

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

Hue White and color ambiance

Cylindryczna oprawa wisząca Perifo

729,00 zł

Na wyczerpaniu

Sprawdź więcej lamp wiszących i oświetlenia szynowego.

 

 

Lampy wiszące nad zlewem kuchennym

Wybierając rozmiar lampy wiszącej nad zlewem kuchennym, należy wziąć pod uwagę szerokość zlewu i wysokość sufitu. Lampa wisząca średniej wielkości zwykle dobrze się sprawdza — zapewnia odpowiednią intensywność światła i nie dominuje wizualnie. Strefa zlewu zyskuje na oświetleniu, które jest jednocześnie praktyczne i ciepłe.

Elegancka kuchnia oświetlona jasnym, białym inteligentnym światłem za pomocą lamp wiszących i taśm LED pod szafkami.

Idealna wysokość zawieszenia

  • Zawieś dolną krawędź lampy:
  • 76–91 cm (30–36 cali) nad krawędzią zlewu lub blatem.

Wielkość

Małe lub średnie lampy wiszące najlepiej się sprawdzają, aby nie przytłoczyć tej strefy.

Jakość światła

Wybierz regulowane białe oświetlenie:

  • 2700–3000 K dla miękkiej, ciepłej atmosfery

  • 3000–4000 K dla wyraźnego oświetlenia zadaniowego

Z Philips Hue możesz błyskawicznie przełączać się między ciepłym a chłodnym światłem. System inteligentnego oświetlenia Philips Hue oferuje też wiele innych funkcji. Ustaw automatyzacje w aplikacji Hue, aby światła w kuchni włączały się i wyłączały zgodnie z harmonogramem. Zapewnij sobie ciepłe powitanie rano i pozwól, by późnym wieczorem światło delikatnie przygasało. Często wchodzimy do kuchni i wychodzimy z niej z zajętymi rękami. Jeśli masz inteligentnego asystenta domowego, dlaczego nie skorzystać ze sterowania głosowego? Wydawaj proste polecenia głosowe, aby przyciemniać, rozjaśniać lub włączać i wyłączać lampy wiszące. Idealne, gdy masz mokre lub pokryte jedzeniem ręce!

Sprawdź więcej inspiracji oświetlenia kuchni i odkryj inteligentne światła, które podniosą poziom komfortu w Twoich wnętrzach.

 

 

Rozmiar lampy wiszącej do klatek schodowych i wysokich sufitów

Lampy wiszące, zwłaszcza powieszone w wielu zestawach, mogą stanowić ciekawy element klatki schodowej i zapewnić odpowiednie oświetlenie. Zadbaj o to, aby lampy wiszące nad schodami były zawieszone na tyle wysoko, by można było swobodnie przejść pod nimi, bez ryzyka uderzenia. Duże, jasne lampy wiszące idealnie nadają się do klatek schodowych i tworzą wyraziste oświetlenie, które świetnie sprawdza się w pomieszczeniach o podwójnej wysokości.

Czarna liniowa oprawa oświetleniowa Ensis zawieszona nad stołem kuchennym

Zalecana wysokość zrzutu

Lampa wisząca zwykle opada na:

8–12 stóp (244–366 cm) od sufitu

Dzięki temu wisiorek zajmuje widoczną przestrzeń w pionie.

Idealne typy opraw

  • Duże, wyraziste wisiorki

  • Zestawy kilku lamp

  • Lampy na regulowanych przewodach

  • Wysokie, liniowe lampy wiszące 

Inteligentne oświetlenie może jeszcze mocniej podkreślić efekt, dostosowując jasność do różnych pór dnia.

Inteligentne oświetlenie szynowe Perifo w kolorze czarnym, montowane do sufitu w różnych obszarach domu

 

 

Dodatkowe kwestie dotyczące rozmiaru

Wzory na średnicę lamp wiszących

  • Dwie popularne formuły:

  • Średnica lampy wiszącej = szerokość wyspy ÷ 5

Łączna szerokość wszystkich lamp wiszących = 60–70% długości wyspy

Lumeny dla różnych zastosowań lamp wiszących

  • Obszary zadań: 300–600+ lumenów

  • Obszary otoczenia: 200–300 lumenów

  • Lampy wiszące dekoracyjne: elastycznie, zależnie od atmosfery

Wybieranie kształtów

  • Kula: równomierne, miękkie światło

  • Stożek: skupione oświetlenie zadaniowe

  • Bęben: ciepłe oświetlenie ogólne

  • Liniowa: nowoczesne, kierunkowe oświetlenie 

 

 

Jak Philips Hue pomaga podnieść poziom oświetlenia lamp wiszących

Lampy wiszące i inteligentne żarówki Philips Hue zapewniają elastyczność w każdej przestrzeni. Możesz regulować jasność, temperaturę barwową, a nawet tworzyć sceny, które automatycznie zmieniają się w ciągu dnia.

Mężczyzna i kobieta gotują na wyspie kuchennej pod trzema białymi lampami wiszącymi

Najważniejsze korzyści:

  • Precyzyjna regulacja jasności oświetlenia zadaniowego lub otoczenia

  • Opcje bieli ciepłej i chłodnej oraz koloru (zależnie od modelu)

  • Ściemnianie bez konieczności wymiany okablowania 

  • Automatyzacja dostosowująca światło do porannej rutyny lub wieczornej atmosfery

  • Długie kable w wybranych lampach wiszących do wysokich sufitów

Funkcje inteligentnego oświetlenia

Stwórz zestaw startowy
Bridge

Hue

Bridge

289,00 zł

Stwórz zestaw startowy
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Hue

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

109,00 zł

Ekskluzywne
Przełącznik Hue Tap dial switch mini

Akcesorium

Przełącznik Hue Tap dial switch mini

219,00 zł

Stwórz zestaw startowy
Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Hue

Czujnik ruchu Hue Motion sensor

219,00 zł

Przycisk Smart button

Smart Button

Przycisk Smart button

99,00 zł

Poznaj więcej inteligentnych systemów sterowania oświetleniem.

 

 

Praktyczna lista kontrolna przed zakupem

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

See Philips Hue’s rooms lighting deals.

 

 

Powrót do wszystkich artykułów
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay