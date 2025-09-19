Pomoc
oświetlenie wiszące LED

Inteligentne oprawy wiszące LED

Zawieszone nad stołem w jadalni lub w domowym biurze inteligentne lampy wiszące Philips Hue dodadzą wyrafinowanego stylu każdej przestrzeni.

Przewodnik po inteligentnych oprawach wiszących LED

Jak należy używać opraw wiszących do przedpokoju?

Jak powiesić oprawy wiszące LED?

Jakiej wielkości oprawę wiszącą należy kupić?

Czym są inteligentne lampy wiszące?

Gdzie powinno się powiesić inteligentne oprawy wiszące LED?

Czy Inteligentne oprawy wiszące są dostępne w wariancie LED?

Poznaj inteligentne oprawy wiszące LED

oświetlenie wiszące LED do kuchni

6 pomysłów na oświetlenie kuchni

Inteligentne lampy wiszące pomogą rozjaśnić kuchnię i wprowadzić relaksującą atmosferę podczas kolacji.

dom z oświetleniem wiszącym

Powrót do zwykłych zajęć

Przygotuj się na powrót do szkoły, korzystając z inteligentnych lamp wiszących, z którymi przygotujesz się do nowego roku szkolnego.

oświetlenie wiszące LED do sypialni

Pomysły na oświetlenie sypialni

Skorzystaj z tych pomysłów na oświetlenie sypialni, aby stworzyć zachęcającą, komfortową i uspokajającą przestrzeń za pomocą inteligentnego oświetlenia zwieszanego.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

