Oświetlenie podszafkowe

Oświetlenie podszafkowe

01 marca 2024 r

Światła pod szafkami to popularny sposób na dodatkowe oświetlenie domu w subtelny i stylowy sposób. Do tego celu służą często taśmy LED — nie emitują ciepła, są energooszczędne i łatwe w instalacji. Dowiedz się, jak wykorzystać taśmy LED do stworzenia skutecznego oświetlenia pod szafkami. 

Oświetlenie zadaniowe a oświetlenie otoczenia

Oświetlenie pod szafkami może służyć do dwóch różnych celów — jako oświetlenie miejsca pracy lub otoczenia. Oświetlenie miejsca pracy pomaga skupić się na konkretnym zadaniu, np. gotowaniu, czytaniu lub innej czynności. Oświetlenie otoczenia jest bardziej ogólne, ponieważ nadaje przestrzeni ciepło i większą głębię. Oświetlenie otoczenia jest zwykle zapewniane przez główne źródło w pomieszczeniu, jednak oświetlenie pod szafkami także może być jego elementem — jeśli na przykład połączy się je z lampami sufitowymi i podłogowymi. 

Oświetlenie LED pod szafkami kuchennymi

Umieszczenie taśm oświetleniowych pod szafkami kuchennymi dostarcza skupionego, jasnego światła podczas gotowania, przygotowania posiłków i mycia naczyń. Często służą do tego celu taśmy oświetleniowe LED, ponieważ oświetlają bezpośrednio miejsce, w którym pracujesz.  

Zanim zainstalujesz oświetlenie podszafkowe, zastanów się, jakiego rodzaju blat posiadasz – w końcu światło będzie padać bezpośrednio na niego. Jeśli masz jasny lub błyszczący blat, pasek świetlny nie będzie musiał być tak jasny – zbyt jasne światło będzie odbijało się od blatu. Jeśli jednak Twój blat ma ciemniejszy kolor lub jest matowy, będzie pochłaniał światło, dlatego jasność paska świetlnego będzie musiała być większa.

Paski świetlne Philips Hue oferują największą elastyczność w zakresie oświetlenia pod szafkami kuchennymi. Dzięki bezprzewodowemu inteligentnemu oświetleniu możesz przyciemniać i rozjaśniać paski świetlne w różnych porach dnia lub oświetlać kuchnię kolorowym światłem, tworząc scenerię na romantyczną kolację lub przyjęcie.

Kobieta sięgająca po książkę na półce z oświetleniem podszafkowym.

Gdzie zamontować oświetlenie podszafkowe

Zamontuj listwy świetlne na bliższej krawędzi szafki, co maksymalizuje światło, rzucając je na blat, zamiast kierować je na tylną ściankę. Listwę oświetleniową można ukryć, montując ją za dolną przednią szyną szafki. Uważaj, aby szyna nie blokowała światła — przetestuj położenie przed usunięciem samoprzylepnej podkładki i przymocowaniem jej do szafki. 

Montaż taśm LED pod szafkami

Instalacja taśm oświetleniowych LED pod szafkami jest łatwa, szczególnie w przypadku taśmy Philips Hue — nie trzeba wiercić ani zmieniać okablowania. Zdejmij osłonę z samoprzylepnej podkładki, aby przymocować taśmę do dowolnej twardej powierzchni. Taśma jest za długa? Przytnij ją odpowiednio wzdłuż wyznaczonych linii cięcia. Nie zapominaj jednak, że możesz ją zawijać wokół zakrzywionych powierzchni, więc być może cięcie nie będzie konieczne!

Jeśli chcesz, aby listwa oświetleniowa przebiegająca pod szafkami kuchennymi była dłuższa, użyj przedłużki do listwy świetlnej. Dzięki przedłużeniu pasków świetlnych Philips Hue możesz je wydłużyć do maksymalnej długości 10 metrów — wystarczy, że połączysz paski świetlne ze sobą za pomocą dołączonych łączników. 

