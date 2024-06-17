Umieszczenie taśm oświetleniowych pod szafkami kuchennymi dostarcza skupionego, jasnego światła podczas gotowania, przygotowania posiłków i mycia naczyń. Często służą do tego celu taśmy oświetleniowe LED, ponieważ oświetlają bezpośrednio miejsce, w którym pracujesz.

Zanim zainstalujesz oświetlenie podszafkowe, zastanów się, jakiego rodzaju blat posiadasz – w końcu światło będzie padać bezpośrednio na niego. Jeśli masz jasny lub błyszczący blat, pasek świetlny nie będzie musiał być tak jasny – zbyt jasne światło będzie odbijało się od blatu. Jeśli jednak Twój blat ma ciemniejszy kolor lub jest matowy, będzie pochłaniał światło, dlatego jasność paska świetlnego będzie musiała być większa.

Paski świetlne Philips Hue oferują największą elastyczność w zakresie oświetlenia pod szafkami kuchennymi. Dzięki bezprzewodowemu inteligentnemu oświetleniu możesz przyciemniać i rozjaśniać paski świetlne w różnych porach dnia lub oświetlać kuchnię kolorowym światłem, tworząc scenerię na romantyczną kolację lub przyjęcie.