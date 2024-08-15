Co to jest oświetlenie szynowe?

Na doskonałą jakość oświetlenia szynowego składają się trzy istotne elementy: zasilacz, szyny i złącza oraz oprawy oświetleniowe.

Wyróżnia się trzy typy zasilaczy oświetlenia szynowego. To, co będzie dla Ciebie najskuteczniejsze, zależy od projektu i wymagań. Do wyboru są:

Sufitowe jednostki końcowe : strategicznie rozmieszczane na końcu szyny

: strategicznie rozmieszczane na końcu szyny Jednostki międzyszynowe : umieszczane między dwoma szynami w celu zapewnienia płynnej dystrybucji mocy

: umieszczane między dwoma szynami w celu zapewnienia płynnej dystrybucji mocy Jednostki naścienne: przeznaczone do szyn naściennych

Możesz połączyć ze sobą wszechstronne szyny i łączniki, aby skonfigurować system oświetlenia szynowego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Philips Hue Perifo umożliwia wybór spośród następujących elementów:

Szyny 0,5 m : idealne do ciasnych zakrętów i małych układów oświetlenia szynowego

: idealne do ciasnych zakrętów i małych układów oświetlenia szynowego Szyny 1 m : bez problemu mieszczą się w większości przestrzeni i pozwalają na montaż wielu świateł

: bez problemu mieszczą się w większości przestrzeni i pozwalają na montaż wielu świateł Szyny 1,5 m : imponujące i przestronne, idealne do dłuższego rozstawu opraw szynowych i efektów teatralnych

: imponujące i przestronne, idealne do dłuższego rozstawu opraw szynowych i efektów teatralnych Złącze proste : ułatwia konfigurację oświetlenia szynowego w linii prostej

: ułatwia konfigurację oświetlenia szynowego w linii prostej Łącznik narożnika zewnętrznego : elegancko prowadzi oświetlenie szynowe wokół narożników

: elegancko prowadzi oświetlenie szynowe wokół narożników Łącznik narożnika wewnętrznego: umożliwia płynne skręty w kierunku przeciwnym niż łącznik narożnika zewnętrznego

Różne oprawy oświetlenia szynowego odpowiadają różnym potrzebom i preferencjom oświetleniowym. Philips Hue Perifo umożliwia następujący wybór: