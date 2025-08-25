Pomoc

Wewnątrz systemu zabezpieczeń domu Hue

System zabezpieczeń domu Hue wykracza poza kamery i powiadomienia. Dzięki Hue Bridge, twoje światła mogą reagować na aktywność - włączać się automatycznie lub uruchamiać alarmy świetlne i dźwiękowe. Wszystko zarządzane w jednej aplikacji.

Jak działa nasz system bezpieczeństwa w domu

Kamera Secure zamontowana nad drzwiami wejściowymi

Zapobiegaj niepożądanym gościom

Niezależnie od tego, czy wychodzisz na miasto, czy też idziesz spać, możesz uzbroić system Secure jednym dotknięciem. Nie zapomnij uruchomić automatyzacji obecności Mimic, aby wyglądało na to, że jesteś w domu, jeśli wychodzisz!

Kobieta machająca ręką, widziana z punktu kamery Secure

Wykryj - kto przyszedł

Bezpieczne kamery, czujniki, dzwonki wideo i dzwonki do drzwi reagują na ruch w swoim polu widzenia - natychmiast reagując światłami i powiadomieniami w aplikacji zgodnie z twoimi ustawieniami.

Mężczyzna oglądający wideo na smartfonie ze słuchawkami na uszach

Otrzymaj natychmiastowe powiadomienie

Dowiedz się dokładnie, gdzie i kiedy wykryto ruch, dzięki powiadomieniu wysłanemu bezpośrednio na Twoje urządzenie mobilne. Dzięki planowi Secure możesz nawet sprawdzić, czy ruch dotyczył osoby, zwierzęcia, pojazdu czy paczki.

 

Para przeglądająca na tablecie nagrania z systemu bezpieczeństwa

Sprawdź reakcję

Sprawdź podgląd na żywo w Centrum zabezpieczeń, aby zobaczyć, co (lub kto!) wyzwolił alert o ruchu, a następnie wybierz, co robić dalej. Jeśli masz plan Secure, możesz również sprawdzać historię zapisów wideo na osi czasu.

Podejrzana sylwetka zbliżająca się do tylnych drzwi

Odstraszaj potencjalnych intruzów

Coś na zewnątrz wydaje Ci się podejrzane? Możesz za jednym dotknięciem uruchomić w aplikacji alarm, który spowoduje włączenie świateł lub alarmy w Twojej kamerze Secure. Możesz nawet użyć dwustronnej rozmowy, aby ostrzec potencjalnego intruza — lub po prostu przywitać się z przyjazną twarzą.

Aplikacja Hue pokazująca uzbrojone urządzenia Hue Secure z na żywo nagranym wideo z ganku, zarejestrowanym przez kamerę Hue Secure o rozdzielczości 2K.

The Hue app gives you complete control over your smart security and lighting. Zarządzaj kamerami, dzwonkami wideo i czujnikami Hue, otrzymuj natychmiastowe powiadomienia i uruchamiaj automatyzacje lub alarmy — bezpośrednio ze swojego telefonu. Pair with smart lights to enhance security and customize your setup all in one app.

Czarny mostek Hue Bridge Pro do inteligentnego domu

Zaktualizuj do Hue Bridge Pro — spraw, aby Twoje światła stały się czujnikami ruchu

Uczyń swoje oświetlenie bardziej inteligentnym dzięki Hue Bridge Pro. Przekształć je w czujniki reagujące na ruch, które powiadamiają, wysyłają powiadomienia i rozświetlają chwilę. Ponadto odblokuj alarmy świetlne, naśladowanie obecności i inne funkcje świetlne — wszystko w systemie, któremu już ufasz.

Ręce regulują białą kamerę Secure na stojaku biurkowym

Twoja prywatność, nasz priorytet

Szyfrowanie typu end-to-end. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Unikalne hasło dostępu do klipów wideo i historii. Philips Hue Secure został zaprojektowany z myślą o Twojej prywatności. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak będziemy zarządzać Twoimi danymi?

Questions & answers about home security systems

