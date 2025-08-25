Coś na zewnątrz wydaje Ci się podejrzane? Możesz za jednym dotknięciem uruchomić w aplikacji alarm, który spowoduje włączenie świateł lub alarmy w Twojej kamerze Secure. Możesz nawet użyć dwustronnej rozmowy, aby ostrzec potencjalnego intruza — lub po prostu przywitać się z przyjazną twarzą.