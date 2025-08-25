System zabezpieczeń domu Hue wykracza poza kamery i powiadomienia. Dzięki Hue Bridge, twoje światła mogą reagować na aktywność - włączać się automatycznie lub uruchamiać alarmy świetlne i dźwiękowe. Wszystko zarządzane w jednej aplikacji.
Wewnątrz systemu zabezpieczeń domu Hue
Zapobiegaj niepożądanym gościom
Niezależnie od tego, czy wychodzisz na miasto, czy też idziesz spać, możesz uzbroić system Secure jednym dotknięciem. Nie zapomnij uruchomić automatyzacji obecności Mimic, aby wyglądało na to, że jesteś w domu, jeśli wychodzisz!
Wykryj - kto przyszedł
Bezpieczne kamery, czujniki, dzwonki wideo i dzwonki do drzwi reagują na ruch w swoim polu widzenia - natychmiast reagując światłami i powiadomieniami w aplikacji zgodnie z twoimi ustawieniami.
Otrzymaj natychmiastowe powiadomienie
Dowiedz się dokładnie, gdzie i kiedy wykryto ruch, dzięki powiadomieniu wysłanemu bezpośrednio na Twoje urządzenie mobilne. Dzięki planowi Secure możesz nawet sprawdzić, czy ruch dotyczył osoby, zwierzęcia, pojazdu czy paczki.
Sprawdź reakcję
Sprawdź podgląd na żywo w Centrum zabezpieczeń, aby zobaczyć, co (lub kto!) wyzwolił alert o ruchu, a następnie wybierz, co robić dalej. Jeśli masz plan Secure, możesz również sprawdzać historię zapisów wideo na osi czasu.
Odstraszaj potencjalnych intruzów
Coś na zewnątrz wydaje Ci się podejrzane? Możesz za jednym dotknięciem uruchomić w aplikacji alarm, który spowoduje włączenie świateł lub alarmy w Twojej kamerze Secure. Możesz nawet użyć dwustronnej rozmowy, aby ostrzec potencjalnego intruza — lub po prostu przywitać się z przyjazną twarzą.
Complete control of home security and lighting in one app
The Hue app gives you complete control over your smart security and lighting. Zarządzaj kamerami, dzwonkami wideo i czujnikami Hue, otrzymuj natychmiastowe powiadomienia i uruchamiaj automatyzacje lub alarmy — bezpośrednio ze swojego telefonu. Pair with smart lights to enhance security and customize your setup all in one app.
Zaktualizuj do Hue Bridge Pro — spraw, aby Twoje światła stały się czujnikami ruchu
Uczyń swoje oświetlenie bardziej inteligentnym dzięki Hue Bridge Pro. Przekształć je w czujniki reagujące na ruch, które powiadamiają, wysyłają powiadomienia i rozświetlają chwilę. Ponadto odblokuj alarmy świetlne, naśladowanie obecności i inne funkcje świetlne — wszystko w systemie, któremu już ufasz.
Twoja prywatność, nasz priorytet
Szyfrowanie typu end-to-end. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Unikalne hasło dostępu do klipów wideo i historii. Philips Hue Secure został zaprojektowany z myślą o Twojej prywatności. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak będziemy zarządzać Twoimi danymi?
Questions & answers about home security systems
Które produkty Philips Hue współpracują z systemem Secure?
Czego potrzebuję, aby zacząć korzystać z funkcji Security Philips Hue?
Co mogę zrobić z dzwonkiem wideo, dzwonkiem do drzwi i systemem bezpieczeństwa, jeśli podejrzewam, że w moim domu jest intruz?
W jaki sposób Hue Bridge ulepsza pracę mojego systemu Secure?
Czy jest darmowy okres próbny dla płatnych funkcji planu Secure, dzwonków wideo i dzwonków do drzwi?
Czym jest system bezpieczeństwa domowego typu „zrób to sam”?
Jaki jest najlepszy system bezpieczeństwa domu?
Jaki jest najlepszy system alarmowy dla domów?
Czym jest system alarmowy?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi?
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.