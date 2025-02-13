Philips Hue Secure pozwala spać spokojnie i mieć poczucie, że ktoś zawsze jest w domu, a plany Secure pozwalają dokładnie wybrać sposób monitorowania domu w czasie rzeczywistym. Wybierz najlepszy dla swojej konfiguracji, aby w pełni wykorzystać jasne bezpieczeństwo w domu dzięki Philips Hue.
Plany zabezpieczania domu
Bezpłatnie
Kamery Philips Hue Secure zapewniają natychmiastowy, bezpłatny dostęp do standardowych funkcji, takich jak transmisje na żywo, alarmy świetlne i dźwiękowe, natychmiastowe powiadomienia i nie tylko.
Plan podstawowy
Uzyskaj 30-dniową historię wideo oraz zaawansowane funkcje, takie jak strefy aktywności, klipy wideo i jeszcze inteligentniejsze alerty. Kup ten plan na maksymalnie dwie kamery i zapłać za każdą kamerę.
Plan plus
Uzyskaj 60-dniową historię wideo oraz zaawansowane funkcje, takie jak strefy aktywności, klipy wideo i jeszcze inteligentniejsze alerty. Kup ten plan na maksymalnie 10 kamer i zapłać stałą stawkę za wszystkie z nich.
Porównaj plany zabezpieczenia domu
Przekaz na żywo
Alarmy świetlne i dźwiękowe¹ ²
Natychmiastowe powiadomienia o ruchu¹
Kompleksowe szyfrowanie wideo
Strefa prywatności
Migawki wideo
Kompletne nagrywanie klipów wideo
Strefy aktywności
Wspomagane przez sztuczną inteligencję wykrywanie osób, zwierząt, pojazdów i paczek
Historia wideo
Kamery
Odblokuj zaawansowane funkcje z planem
Nagrywanie wideoklipów
Dzięki planowi kamera rozpoczyna nagrywanie natychmiast po wykryciu ruchu, a następnie szyfruje wideo, zapisuje je w chmurze i umożliwia eksportowanie na urządzenie mobilne.
Strefy aktywności i przesyłek
Utwórz strefę, w której będziesz otrzymywać bardziej szczegółowe alerty informujące o uruchomieniu kamery przez osobę, paczkę lub pojazd. Możesz nawet wykluczyć obszary, takie jak chodnik, aby uniknąć niepotrzebnych alertów.
Historia wideo
Wybierz z 30-dniowej lub 60-dniowej historii wideo, a następnie przeglądaj nagrania wykonane przez kamerę podczas zdarzeń ruchu wykrytych w tym czasie.
Pytania i odpowiedzi
Czy plany Secure mają limit liczby kamer, które mogę dodać?
Czy plany Secure mają limit liczby kamer, które mogę dodać?
Jak mogę sprawdzić, ile dni pozostało do końca mojej 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej planu Secure?
Jak mogę sprawdzić, ile dni pozostało do końca mojej 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej planu Secure?
Czy funkcje zaawansowane dostępne w planie Secure wymagają mostka Philips Hue Bridge?
Czy funkcje zaawansowane dostępne w planie Secure wymagają mostka Philips Hue Bridge?
Jaka jest polityka zwrotów w przypadku planów Secure?
Jaka jest polityka zwrotów w przypadku planów Secure?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi?
Nie możesz znaleźć odpowiedzi?
Uzyskaj dostęp do wszystkich zabezpieczeń dzięki mostkowi Philips Hue
Mostek Hue Bridge zapewnia dostęp do pełnego zestawu zabezpieczeń inteligentnego domu — takich jak alarmy świetlne, automatyczna symulacja obecności oraz możliwość rozszerzenia konfiguracji zabezpieczeń domu (lub inteligentnego oświetlenia!).
¹Wymagany mostek Philips Hue Bridge.
²Wymagane oświetlenie Philips Hue.
³Maksymalnie 10 kamer.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.