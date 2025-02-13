Pomoc

Plany zabezpieczania domu

Philips Hue Secure pozwala spać spokojnie i mieć poczucie, że ktoś zawsze jest w domu, a plany Secure pozwalają dokładnie wybrać sposób monitorowania domu w czasie rzeczywistym. Wybierz najlepszy dla swojej konfiguracji, aby w pełni wykorzystać jasne bezpieczeństwo w domu dzięki Philips Hue.

Bezpłatnie

Bezpłatnie

Kamery Philips Hue Secure zapewniają natychmiastowy, bezpłatny dostęp do standardowych funkcji, takich jak transmisje na żywo, alarmy świetlne i dźwiękowe, natychmiastowe powiadomienia i nie tylko.
Plan podstawowy

Plan podstawowy

Uzyskaj 30-dniową historię wideo oraz zaawansowane funkcje, takie jak strefy aktywności, klipy wideo i jeszcze inteligentniejsze alerty. Kup ten plan na maksymalnie dwie kamery i zapłać za każdą kamerę.
Plan plus

Plan plus

Uzyskaj 60-dniową historię wideo oraz zaawansowane funkcje, takie jak strefy aktywności, klipy wideo i jeszcze inteligentniejsze alerty. Kup ten plan na maksymalnie 10 kamer i zapłać stałą stawkę za wszystkie z nich.

Porównaj plany zabezpieczenia domu

Bezpłatnie

0zł / rok

Plan podstawowy

189,9zł  za 1 kamerę / rok

Plan plus

469,9 zł / rok

Przekaz na żywo

Alarmy świetlne i dźwiękowe¹ ²

Natychmiastowe powiadomienia o ruchu¹

Kompleksowe szyfrowanie wideo

Strefa prywatności

Migawki wideo

Kompletne nagrywanie klipów wideo

Strefy aktywności

Wspomagane przez sztuczną inteligencję wykrywanie osób, zwierząt, pojazdów i paczek

Historia wideo

30 dni
60 dni

Kamery

Wszystkie kamery
Zapłać za kamerę
Wszystkie kamery³

Odblokuj zaawansowane funkcje z planem

Nagrywanie wideoklipów

Nagrywanie wideoklipów

Dzięki planowi kamera rozpoczyna nagrywanie natychmiast po wykryciu ruchu, a następnie szyfruje wideo, zapisuje je w chmurze i umożliwia eksportowanie na urządzenie mobilne.
Strefy aktywności i przesyłek

Strefy aktywności i przesyłek

Utwórz strefę, w której będziesz otrzymywać bardziej szczegółowe alerty informujące o uruchomieniu kamery przez osobę, paczkę lub pojazd. Możesz nawet wykluczyć obszary, takie jak chodnik, aby uniknąć niepotrzebnych alertów.
Historia wideo

Historia wideo

Wybierz z 30-dniowej lub 60-dniowej historii wideo, a następnie przeglądaj nagrania wykonane przez kamerę podczas zdarzeń ruchu wykrytych w tym czasie.

Przeglądaj plany w aplikacji Philips Hue

Chcesz w pełni wykorzystać możliwości Bezpiecznej kamery? Plany są dostępne w sklepie App lub Play za pośrednictwem aplikacji Hue. Aby zasubskrybować plan, otwórz aplikację Hue i przejdź do Ustawienia > Bezpieczeństwo > Plany.

Pytania i odpowiedzi

Uzyskaj dostęp do wszystkich zabezpieczeń dzięki mostkowi Philips Hue

Mostek Hue Bridge zapewnia dostęp do pełnego zestawu zabezpieczeń inteligentnego domu — takich jak alarmy świetlne, automatyczna symulacja obecności oraz możliwość rozszerzenia konfiguracji zabezpieczeń domu (lub inteligentnego oświetlenia!).

Kup mostek Hue Bridge

¹Wymagany mostek Philips Hue Bridge.
²Wymagane oświetlenie Philips Hue.
³Maksymalnie 10 kamer.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

