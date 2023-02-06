Pomoc

Philips Hue i August

Dzięki systemowi Philips Hue i aplikacji August inteligentne zamki współpracują ze światłami, tworząc naprawdę inteligentny dom.

Inteligentne zamki dla inteligentnego domu

Dostęp do domu bez użycia klucza, automatyczne światła

Inteligentne zamki August umożliwiają dostęp do domu bez użycia klucza — a po sparowaniu z systemem Philips Hue światła włączą się, zanim jeszcze wejdziesz do środka.

Mężczyzna wychodzący z domu i zamykający drzwi

Niech Twoje światła reagują na otwieranie zamka

Zaprogramuj światła, aby wyłączały się, a drzwi automatycznie blokowały, gdy chcesz już iść spać. A gdy wracasz z pracy, drzwi mogą się otwierać, a światła zapalać!

Kup inteligentne zamki August

Inteligentne zamki August nie tylko świetnie wyglądają — pomagają też czuć się bezpieczniej w całym domu.

Kolekcja żarówek Philips Hue i inteligentnych przełączników oświetlenia domowego oraz mostek Hue Bridge

Uzyskaj pomoc techniczną

Zawsze chętnie pomagamy! Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia w sparowaniu systemu Philips Hue i aplikacji August, zapoznaj się z sekcją pytań i odpowiedzi lub skontaktuj się z nami.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

