Dzięki systemowi Philips Hue i aplikacji August inteligentne zamki współpracują ze światłami, tworząc naprawdę inteligentny dom.
Philips Hue i August
Inteligentne zamki dla inteligentnego domu
Dostęp do domu bez użycia klucza, automatyczne światła
Inteligentne zamki August umożliwiają dostęp do domu bez użycia klucza — a po sparowaniu z systemem Philips Hue światła włączą się, zanim jeszcze wejdziesz do środka.
Niech Twoje światła reagują na otwieranie zamka
Zaprogramuj światła, aby wyłączały się, a drzwi automatycznie blokowały, gdy chcesz już iść spać. A gdy wracasz z pracy, drzwi mogą się otwierać, a światła zapalać!
Inteligentne zamki August nie tylko świetnie wyglądają — pomagają też czuć się bezpieczniej w całym domu.
