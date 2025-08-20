Pomoc

Philips Hue i protokół Matter

Matter opiera się na zasadach prostoty, niezawodności, interoperacyjności i bezpieczeństwa. To potwierdzenie, że urządzenia zbudowane w oparciu o ten protokół będą ze sobą bezproblemowo współpracować zarówno teraz, jak i w przyszłości. 

Dwie kobiety w salonie zalanym delikatną poświatą w odcieniach niebieskiego i fioletowego roztaczaną przez inteligentne oświetlenie.

Podstawa łączności między różnymi urządzeniami

Połącz Hue z inteligentnymi produktami i ekosystemami domowymi dzięki Matter

Matter zapewnia uproszczoną łączność między Philips Hue a innymi produktami inteligentnego domu. Umożliwia łatwiejszą interoperacyjność między obsługiwanymi urządzeniami inteligentnego domu w sposób niezawodny i bezpieczny.

Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge — niezawodne systemy sterowania oświetleniem inteligentnego domu.

Masz Hue Bridge lub Bridge Pro? Twoje urządzenie obsługuje już protokół Matter

Mostki Hue Bridge i Bridge Pro odblokowują wszystkie funkcje — w tym Matter. Hue Bridge został zaktualizowany i obsługuje teraz technologię Matter, co oznacza, że Twoje oświetlenie i akcesoria Hue również automatycznie obsługują technologię Matter.¹

Inteligentna żarówka Philips Hue z obsługą technologii Matter, w opakowaniu i z aplikacją Hue.

Żarówki Hue z obsługą Matter

Teraz możesz bezpośrednio podłączyć żarówki obsługujące technologię Matter do ekosystemu inteligentnego domu. Zapewnij sobie uproszczoną łączność między oświetleniem Philips Hue a innymi inteligentnymi produktami, korzystając z protokołu Matter.
Matter to nowy standard urządzeń podłączonych do sieci, oferujący niezawodną i bezpieczną współpracę między obsługiwanymi urządzeniami inteligentnego domu. Aby móc skorzystać z tej integracji, będziesz potrzebować żarówek Hue z obsługą protokołu Matter (szukaj na żarówkach logo Matter) oraz routera brzegowego dla sieci Thread, takiego jak Apple HomePod Mini, głośniki Amazon Echo Smart (4. generacja), Nanoleaf lub Google Nest Hub.

Para wchodzi do salonu zatopionego w blasku światła w odcieniu ciepłej bieli emitowanego przez inteligentne oświetlenie.

Łatwa integracja z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi

Możesz nawiązać łączność ze wszystkimi ulubionymi aplikacjami — Amazon Alexa, Apple Home i Asystent Google — a także z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi i aplikacjami obsługującymi protokół Matter. Aby móc skorzystać z tej integracji, będziesz potrzebować żarówek Hue z obsługą protokołu Matter (szukaj na żarówkach logo Matter) oraz routera brzegowego dla sieci Thread, takiego jak Apple HomePod Mini, głośniki Amazon Echo Smart (4. generacja), Nanoleaf lub Google Nest Hub.

Logo Matter

Lider w dziedzinie inteligentnego oświetlenia

Philips Hue i nasza spółka macierzysta, Signify, są członkami zarządu Connectivity Standard Alliance (dawniej znanej jako Zigbee Alliance). Jako aktywny członek komitetu sterującego Matter przyczyniliśmy się do opracowania, przetestowania i ujednolicenia tego nowego standardu.

Hue Bridge Pro — nowy system sterowania oświetleniem domowym, teraz w kolorze czarnym.

Czego potrzebujesz

Masz już Hue Bridge lub Bridge Pro? W takim razie wszystko gotowe! Otrzymasz aktualizację oprogramowania, która automatycznie włącza obsługę protokołu Matter, a więc nie potrzebujesz nic więcej.

Wszystkie produkty Philips Hue po podłączeniu do Hue Bridge² — zarówno nowe, jak i już istniejące - będą współpracowć z protokołem Matter.

Kup Hue Bridge

Gama inteligentnych żarówek Philips Hue i inteligentnych elementów sterujących, w tym regulatorów przyciemniania Hue Dimmer switch i inteligentnych przycisków Smart button.

  1. Philips Hue Play HDMI sync box i pokrętło przełącznika Hue Tap dial switch nie obsługują protokołu Matter.
  2. Ponieważ obsługę protokołu Matter zapewnia Philips Hue Bridge, produkty połączone przez Bluetooth nie mogą korzystać z protokołu Matter.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

