Philips Hue i protokół Matter

Żarówki Hue z obsługą Matter

Teraz możesz bezpośrednio podłączyć żarówki obsługujące technologię Matter do ekosystemu inteligentnego domu. Zapewnij sobie uproszczoną łączność między oświetleniem Philips Hue a innymi inteligentnymi produktami, korzystając z protokołu Matter.

Matter to nowy standard urządzeń podłączonych do sieci, oferujący niezawodną i bezpieczną współpracę między obsługiwanymi urządzeniami inteligentnego domu. Aby móc skorzystać z tej integracji, będziesz potrzebować żarówek Hue z obsługą protokołu Matter (szukaj na żarówkach logo Matter) oraz routera brzegowego dla sieci Thread, takiego jak Apple HomePod Mini, głośniki Amazon Echo Smart (4. generacja), Nanoleaf lub Google Nest Hub.