Matter opiera się na zasadach prostoty, niezawodności, interoperacyjności i bezpieczeństwa. To potwierdzenie, że urządzenia zbudowane w oparciu o ten protokół będą ze sobą bezproblemowo współpracować zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Philips Hue i protokół Matter
Połącz Hue z inteligentnymi produktami i ekosystemami domowymi dzięki Matter
Matter zapewnia uproszczoną łączność między Philips Hue a innymi produktami inteligentnego domu. Umożliwia łatwiejszą interoperacyjność między obsługiwanymi urządzeniami inteligentnego domu w sposób niezawodny i bezpieczny.
Masz Hue Bridge lub Bridge Pro? Twoje urządzenie obsługuje już protokół Matter
Mostki Hue Bridge i Bridge Pro odblokowują wszystkie funkcje — w tym Matter. Hue Bridge został zaktualizowany i obsługuje teraz technologię Matter, co oznacza, że Twoje oświetlenie i akcesoria Hue również automatycznie obsługują technologię Matter.¹
Żarówki Hue z obsługą Matter
Teraz możesz bezpośrednio podłączyć żarówki obsługujące technologię Matter do ekosystemu inteligentnego domu. Zapewnij sobie uproszczoną łączność między oświetleniem Philips Hue a innymi inteligentnymi produktami, korzystając z protokołu Matter.
Matter to nowy standard urządzeń podłączonych do sieci, oferujący niezawodną i bezpieczną współpracę między obsługiwanymi urządzeniami inteligentnego domu. Aby móc skorzystać z tej integracji, będziesz potrzebować żarówek Hue z obsługą protokołu Matter (szukaj na żarówkach logo Matter) oraz routera brzegowego dla sieci Thread, takiego jak Apple HomePod Mini, głośniki Amazon Echo Smart (4. generacja), Nanoleaf lub Google Nest Hub.
Łatwa integracja z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi
Możesz nawiązać łączność ze wszystkimi ulubionymi aplikacjami — Amazon Alexa, Apple Home i Asystent Google — a także z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi i aplikacjami obsługującymi protokół Matter. Aby móc skorzystać z tej integracji, będziesz potrzebować żarówek Hue z obsługą protokołu Matter (szukaj na żarówkach logo Matter) oraz routera brzegowego dla sieci Thread, takiego jak Apple HomePod Mini, głośniki Amazon Echo Smart (4. generacja), Nanoleaf lub Google Nest Hub.
Lider w dziedzinie inteligentnego oświetlenia
Philips Hue i nasza spółka macierzysta, Signify, są członkami zarządu Connectivity Standard Alliance (dawniej znanej jako Zigbee Alliance). Jako aktywny członek komitetu sterującego Matter przyczyniliśmy się do opracowania, przetestowania i ujednolicenia tego nowego standardu.
Czego potrzebujesz
Masz już Hue Bridge lub Bridge Pro? W takim razie wszystko gotowe! Otrzymasz aktualizację oprogramowania, która automatycznie włącza obsługę protokołu Matter, a więc nie potrzebujesz nic więcej.
Wszystkie produkty Philips Hue po podłączeniu do Hue Bridge² — zarówno nowe, jak i już istniejące - będą współpracowć z protokołem Matter.
Pytania i odpowiedzi
Jakie korzyści zapewnia protokół Matter?
Które produkty Hue obsługują protokół Matter?
Czy potrzebuję Philips Hue Bridge, aby połączyć moje urządzenia z protokołem Matter?
Jak nawiązać łączność za pośrednictwem protokołu Matter?
Czy istnieją jakieś wymagania sprzętowe, aby móc korzystać z protokołu Matter w systemie Philips Hue?
Czy moje zintegrowane rozwiązania inteligentnego domu będą działać szybciej dzięki protokołowi Matter?
Uzyskaj pomoc techniczną
Zawsze chętnie pomożemy! Jeśli potrzebujesz więcej pomocy w korzystaniu z Philips Hue i Matter, zapoznaj się z dodatkowymi pytaniami i odpowiedziami lub skontaktuj się z nami.
- Philips Hue Play HDMI sync box i pokrętło przełącznika Hue Tap dial switch nie obsługują protokołu Matter.
- Ponieważ obsługę protokołu Matter zapewnia Philips Hue Bridge, produkty połączone przez Bluetooth nie mogą korzystać z protokołu Matter.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.