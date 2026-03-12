Idealne do reflektorów, żarówki GU10 zapewniają najlepsze światło do codziennej rutyny. Dzięki regulowanemu ciepłemu i chłodnemu światłu białym oraz wyjątkowo niskiemu ściemnianiu, możesz dostosować swoje światła do każdego momentu dnia.



Okres żywotności ±10 lat

Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie

Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue

Światło od zimnej bieli do ciepłej

400 lumenów