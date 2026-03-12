Multipak: GU10 white ambiance 6-pak
Obecna cena to 676,00 zł
Obecna cena to 676,00 zł
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Informacje o Multipak: GU10 white ambiance 6-pak
Idealne do reflektorów, żarówki GU10 zapewniają najlepsze światło do codziennej rutyny. Dzięki regulowanemu ciepłemu i chłodnemu światłu białym oraz wyjątkowo niskiemu ściemnianiu, możesz dostosować swoje światła do każdego momentu dnia.
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- Okres żywotności ±10 lat
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue
- Światło od zimnej bieli do ciepłej
- 400 lumenów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871663
Informacje o produkcie
- Hue White ambiance Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
- 2
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