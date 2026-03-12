Multipak: GU10 white ambiance 6-pak

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Informacje o Multipak: GU10 white ambiance 6-pak

Idealne do reflektorów, żarówki GU10 zapewniają najlepsze światło do codziennej rutyny. Dzięki regulowanemu ciepłemu i chłodnemu światłu białym oraz wyjątkowo niskiemu ściemnianiu, możesz dostosować swoje światła do każdego momentu dnia.

  • Okres żywotności ±10 lat
  • Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
  • Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue
  • Światło od zimnej bieli do ciepłej
  • 400 lumenów

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