Philips Hue przewodowy moduł przełącznika ściennego (2 szt.)
Obecna cena to 359,99 zł
Obecna cena to 359,99 zł
Nowość
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Informacje o Philips Hue przewodowy moduł przełącznika ściennego (2 szt.)
Przewodowy moduł ścienny utrzymuje zasilanie oświetlenia Philips Hue i jego dostępność – nawet gdy tradycyjny przełącznik jest wyłączony. Zasilanie sieciowe, bez baterii. Montaż za istniejącym przełącznikiem umożliwia sterowanie światłami w pomieszczeniach i strefach oraz przełączanie aranżacji świetlnych za pomocą przełącznika. Moduł wymaga mostka Hue Bridge, który zapewnia niezawodną sieć Zigbee i kontrolę oświetlenia nawet przy braku Wi-Fi.
- Zapewnia dostęp do świateł Hue
- Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne
- Sterowanie światłami, pomieszczeniami lub strefami
- Bez baterii, wymagany przewód neutralny
- Wymaga mostka Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103140555
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Syntetyk
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Klips w zestawie
- Tak
- Przełącznik Hue w zestawie
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Nie
- Możliwość aktualizacji z mostkiem Philips Hue
- Tak
- Element dekoracyjny
- Tak
- Element dekoracyjny
- Tak
Gwarancja
- 2 lata
- Tak
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Sypialnia, Jadalnia, Funkcjonalny, Przedpokój, Biuro domowe, Pracownia, Salon
- Styl
- Funkcjonalny
- Typ
- Różne
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103140555
- Waga netto
- 0,03 kg
- Waga brutto
- 0,07 kg
- Wysokość
- 140 mm
- Długość
- 88 mm
- Szerokość
- 45 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004297004
Zużycie energii
- Moc
- 0,4
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 15,0 mm
- Całkowita długość
- 41 mm
- Całkowita szerokość
- 37,3 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 48 months after introduction date
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu