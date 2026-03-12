Zestaw: Taśma LED Gradient 2m + 2 szt. Play Bar biały + Hue Sync Box 8K
Cena zestawu wynosi 2981,09 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 3137,99 zł
Cena zestawu wynosi 2981,09 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 3137,99 zł
Wyprzedaż
Pozycja nie jest już dostępna
Informacje o Zestaw: Taśma LED Gradient 2m + 2 szt. Play Bar biały + Hue Sync Box 8K
Przekształć swoją rozrywkę w pełni wciągające doświadczenie synchronizacji światła z Hue Play HDMI Sync Box 8K, 2 lampami Play Bar i 2-metrową taśmą LED Gradient. Podnieś sposób, w jaki grasz, oglądasz i słuchasz na nowy poziom!
- Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
- Certyfikowany HDMI 2.1
- Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie
- Podłącz do 10 świateł Philips Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 330189
Informacje o produkcie
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