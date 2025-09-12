Taśma LED Hue Essential 5 m
Taśma LED Hue Essential to prosty i przystępny sposób, aby wprowadzić dekoracyjne oświetlenie do każdej przestrzeni w domu, nie rezygnując przy tym z wysokiej jakości światła. Taśma LED Essential tworzy wyjątkowy nastrój, rozświetlając ściany gradientem kolorowego światła dopasowanego do nastroju i okazji. Łatwy montaż i możliwość dyskretnego ukrycia taśmy za telewizorem, pod półkami lub za meblami w sypialni. Możliwość przycięcia taśmy LED, by idealnie dopasować ją do przestrzeni. Wejdź do świata inteligentnego oświetlenia Hue — steruj światłem w aplikacji Hue lub głosem przez asystenta Smart Home, konfiguruj automatyzacje i wybieraj spośród wielu scen świetlnych.
Najważniejsze cechy produktu
- Możliwość dostosowania scen i efektów
- Technologia RGBIC
- Pasują do każdej przestrzeni
- Odblokuj wszystkie funkcje dzięki mostkowi Hue Bridge
- Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Gotowy na wejście do fascynującego świata inteligentnego oświetlenia Hue? Gama taśm LED Essential to prosty i efektowny sposób, by rozpocząć przygodę z ekosystemem Hue. Niezależnie od tego, czy chcesz wprowadzić nastrojowe oświetlenie w jednym pomieszczeniu, czy w całym domu, taśmy Hue Essential oferują wszystkie kluczowe funkcje — kolory, w tym neonowe, gotowe sceny świetlne oraz dynamiczne efekty. A dodatkowo instalacja jest łatwa i szybka. Steruj oświetleniem i je personalizuj za pomocą aplikacji Hue. Taśmy LED Essential są również kompatybilne z zaawansowanymi produktami Hue.
Ożyw swój dom dzięki milionom kolorów — stwórz idealny nastrój na każdą okazję. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć atmosferę na wyjątkową okazję, spotkanie ze znajomymi czy spokojny wieczór, taśmy Hue Essential pozwolą odmienić każde pomieszczenie efektownym podświetleniem ścian. Chcesz uwolnić swoją kreatywność? Możesz pójść o krok dalej i zastosować taśmy świetlne jako oświetlenie bezpośrednie. Neonowe efekty przyciągają wzrok — perfekcyjnie podkreślają lustra, meble lub tworzą unikalne kształty świetlne na ścianach. Czy odpoczywasz, czy świętujesz – taśmy Hue Essential tworzą idealny nastrój dopasowany do każdej chwili.
Taśmy LED Hue Essential to więcej niż światło — to sposób na stworzenie przestrzeni pełnej barw i indywidualnego charakteru. Zobacz galerię scen w aplikacji Hue — kolekcję tematycznych scen świetlnych dopasowanych do każdego nastroju. Od kojącego ciepła afrykańskiego zachodu słońca po pastelowe barwy Cancún — znajdziesz scenę na każdą okazję. Wybierz gotową scenę, zaprojektuj własną lub zanurz się w dynamicznych efektach świetlnych, takich jak migoczące gwiazdy czy blask kominka. Bez względu na nastrój, taśmy Hue Essential pozwalają tworzyć światło dokładnie takie, jakie chcesz!
Hue Bridge i Bridge Pro odblokowują pełen zestaw zaawansowanych funkcji inteligentnego oświetlenia. Wśród funkcji znajdują się m.in. efekty świetlne, oświetlenie dopasowane do rozrywki domowej, integracja z systemem Hue Secure (z kamerami i czujnikami), sterowanie głosowe oraz inteligentne automatyzacje. Hue Bridge Pro to najbardziej zaawansowane urządzenie do sterowania inteligentnym oświetleniem — jest jeszcze szybszy, obsługuje więcej urządzeń i odblokowuje dodatkowe funkcje. Wielokrotnie nagradzana aplikacja Hue to najbardziej intuicyjny sposób zarządzania, sterowania i personalizacji oświetlenia Hue Essential oraz wszystkich innych produktów Hue.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Wielokolorowy
Kolor(y)
multi
Materiał
Silikon