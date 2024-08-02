Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: 2 szt. Play Bar czarny + Taśma LED Play Gradient 75" + Hue Sync Box 8K

Wyprzedaż

Zestaw: 2 szt. Play Bar czarny + Taśma LED Play Gradient 75" + Hue Sync Box 8K

Przekształć swoją rozrywkę w pełni wciągające doświadczenie synchronizacji światła z Hue Play HDMI Sync Box 8K, 2 lampami Play Bar i taśmą LED Gradient 75 cali. Podnieś sposób, w jaki grasz, oglądasz i słuchasz na nowy poziom!

Najważniejsze cechy produktu

  • Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
  • Certyfikowany HDMI 2.1
  • Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie
  • Podłącz do 10 świateł Philips Hue
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów

W tym zestawie

Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

1 x Hue White and color ambiance Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Stwórz wyjątkową atmosferę, baw się 16 mln kolorów i korzystaj z różnych efektów oświetlenia. Postaw lampę na podłodze, szafce lub zamontuj za telewizorem, aby rozświetlić kolorami całą ścianę. Zgraj światła z filmem, grą czy muzyką i poznaj nowy wymiar domowej rozrywki. Opakowanie zawiera zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play w kolorze czarnym (świecących białym i kolorowym światłem) wraz z zasilaczem i akcesoriami do montażu.

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip - 75 inch

1 x Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip - 75 inch

Ciesz się prawdziwym kinem domowym dzięki taśmie LED Philips Hue Play z kolorowym gradientem. Uzyskaj kolorowe światło, które zmienia się w zależności od tego, co widać na ekranie. W zestawie znajdują się uchwyty do montażu na telewizorach ściennych lub stojących z ekranami o przekątnej 75" i większych.

Play gradient lightstrip - 75 inch
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Zamień zwykłą rozrywkę na niesamowite przeżycie z fantastyczną synchronizacją oświetlenia. Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 8K podnosi jakość grania, oglądania i słuchania poprzez synchronizowanie świateł Philips Hue z treściami wyświetlanymi na ekranie. Superwysoka częstotliwość odświeżania umożliwia dopasowanie barw światła do zawartości filmowej wyświetlanej w doskonałej jakości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

