Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa (szałwiowa)

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Informacje o Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa (szałwiowa)

Wyróżniający się odważnym kształtem kuli Lightguide i teksturowaną, matową podstawą lampy, ten duet to designerski element. Żarówka wykonana jest z ręcznie dmuchanego szkła, a lampa drukowana jest w technologii 3D z wykorzystaniem bio-circularnych materiałów, łącząc nowoczesne i tradycyjne rzemiosło.

  • Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
  • Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
  • Płynne połączenie żarówki
  • podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
  • Matowe szałwiowe wykończenie

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