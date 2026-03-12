Zestaw: Hue Sync Box 8K + 2 szt. Play Bar czarny

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Informacje o Zestaw: Hue Sync Box 8K + 2 szt. Play Bar czarny

Przekształć swoją rozrywkę w pełni wciągające doświadczenie synchronizacji światła z Hue Play HDMI Sync Box 8K i 2 lampami Play Bar. Podnieś sposób, w jaki grasz, oglądasz i słuchasz na nowy poziom!

  • Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
  • Certyfikowany HDMI 2.1
  • Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie
  • Podłącz do 10 świateł Philips Hue
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