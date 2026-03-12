Przekształć swoją rozrywkę w pełni wciągające doświadczenie synchronizacji światła z Hue Play HDMI Sync Box 8K i 2 lampami Play Bar. Podnieś sposób, w jaki grasz, oglądasz i słuchasz na nowy poziom!

Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz

Certyfikowany HDMI 2.1

Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie

Podłącz do 10 świateł Philips Hue