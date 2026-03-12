Przekształć swoją rozrywkę w pełni wciągające doświadczenie synchronizacji światła z Hue Play HDMI Sync Box 8K i 2 lampami Play Bar. Podnieś sposób, w jaki grasz, oglądasz i słuchasz na nowy poziom!

Światło białe i w pełnym zakresie kolorów

Synchronizuj światła z ekranem telewizora

Podłącz do 4 urządzeń HDMI

Prosta konfiguracja mostka Hue

Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów