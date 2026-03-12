Zestaw: 2 szt. Play Bar biały + Hue Sync Box 8K

Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: 2 szt. Play Bar biały + Hue Sync Box 8K
W magazynie
  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Informacje o Zestaw: 2 szt. Play Bar biały + Hue Sync Box 8K

Przekształć swoją rozrywkę w pełni wciągające doświadczenie synchronizacji światła z Hue Play HDMI Sync Box 8K i 2 lampami Play Bar. Podnieś sposób, w jaki grasz, oglądasz i słuchasz na nowy poziom!

  • Światło białe i w pełnym zakresie kolorów
  • Synchronizuj światła z ekranem telewizora
  • Podłącz do 4 urządzeń HDMI
  • Prosta konfiguracja mostka Hue
  • Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay