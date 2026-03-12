Zestaw: 2 szt. Play Bar biały + Hue Sync Box 8K
Cena zestawu wynosi 2250,54 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 2368,99 zł
Cena zestawu wynosi 2250,54 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 2368,99 zł
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Informacje o Zestaw: 2 szt. Play Bar biały + Hue Sync Box 8K
Przekształć swoją rozrywkę w pełni wciągające doświadczenie synchronizacji światła z Hue Play HDMI Sync Box 8K i 2 lampami Play Bar. Podnieś sposób, w jaki grasz, oglądasz i słuchasz na nowy poziom!
- Światło białe i w pełnym zakresie kolorów
- Synchronizuj światła z ekranem telewizora
- Podłącz do 4 urządzeń HDMI
- Prosta konfiguracja mostka Hue
- Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 330188
Informacje o produkcie
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