trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (czarna)
Obecna cena to 751,99 zł
Obecna cena to 751,99 zł
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Informacje o trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (czarna)
Wyróżniający się odważnym kształtem trójkątnej żarówki Lightguide i teksturowaną, błyszczącą czarną podstawą lampy, ten duet to designerski element. Żarówka wykonana jest z ręcznie dmuchanego szkła, a lampa drukowana jest w technologii 3D z wykorzystaniem bio-circularnych materiałów, łącząc nowoczesne i tradycyjne rzemiosło.
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- Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
- Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
- Płynne połączenie żarówki
- podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
- Błyszczącze czarne wykończenie
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871151
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Inteligentna, trójkątna żarówka E27
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