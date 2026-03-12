trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (szałwiowa)
Obecna cena to 751,99 zł
Obecna cena to 751,99 zł
Ekskluzywne
W magazynie
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Informacje o trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (szałwiowa)
Wyróżniający się odważnym kształtem trójkątnej żarówki Lightguide i teksturowaną, matową podstawą lampy, ten duet to designerski element. Żarówka wykonana jest z ręcznie dmuchanego szkła, a lampa drukowana jest w technologii 3D z wykorzystaniem bio-circularnych materiałów, łącząc nowoczesne i tradycyjne rzemiosło.
-
- Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
- Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
- Płynne połączenie żarówki
- podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
- Matowe szałwiowe wykończenie
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514871168
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Inteligentna, trójkątna żarówka E27
- 1
- Hue Lampa stołowa do żarówek Lightguide (szałwiowa)
- 1
Popularne produkty
52 żarówka 30% taniej
Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100 (2 szt.)
Do 1055 lm*
Delikatne światło białe
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
169,00 zł
Jedna podłużna lampa Play
Pojedyncze opakowanie
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
399,99 zł
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.
Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)
Essential, kolorowe
269,99 zł
97 żarówka 30% taniej
Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600
Do 1600 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™
359,99 zł
Okrągły panel Aurelle
Zintegrowane źródła światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
869,00 zł
Stwórz zestaw startowy
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
109,00 zł