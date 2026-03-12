Dyfuzor do kinkietu ściennego Turaco Hue

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Zbliżenie przedniej części produktu Hue Dyfuzor do kinkietu ściennego Turaco Hue
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Informacje o Dyfuzor do kinkietu ściennego Turaco Hue

Czy dyfuzor w Twoim kinkiecie ściennym Turaco zmienił kolor, zabrudził się albo uległ uszkodzeniu wskutek długotrwałej ekspozycji na warunki zewnętrzne? Teraz wystarczy wymienić dyfuzor na nowy – łatwy w montażu i zapewniający dalsze, bezproblemowe korzystanie z oświetlenia zewnętrznego bez konieczności wymiany całej oprawy.

  • Odporne na warunki atmosferyczne
  • Łatwy montaż
  • Kompatybilne z Turaco
  • Przelewy24
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