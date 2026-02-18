Wskazówki dotyczące oszczędzania energii z użyciem inteligentnego oświetlenia

Jeśli zastanawiasz się, jak oszczędzać energię w domu dzięki inteligentnemu oświetleniu Philips Hue, możesz zapoznać się z wynikami przeprowadzonego przez nas badania, w ramach którego porównaliśmy różne ustawienia białych i kolorowych żarówek Ambiance.