Dyfuzor do latarni i lampy słupkowej Turaco Hue
Obecna cena to 59,99 zł
Obecna cena to 59,99 zł
Nowość
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Informacje o Dyfuzor do latarni i lampy słupkowej Turaco Hue
Czy dyfuzor w Twojej lampie słupkowej lub latarni Turaco zmienił kolor, zabrudził się albo uległ uszkodzeniu wskutek długotrwałej ekspozycji na warunki zewnętrzne? Teraz wystarczy wymienić dyfuzor na nowy – łatwy w montażu i zapewniający dalsze, bezproblemowe korzystanie z oświetlenia zewnętrznego bez konieczności wymiany całej oprawy.
- Odporne na warunki atmosferyczne
- Łatwy montaż
- Kompatybilne z Turaco
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103126016
Stylistyka i wykończenie
- Materiał
- Polipropylen
Różne
- Typ
- Słupki / oświetlenie ścieżek
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103126016
- Waga netto
- 0,1 kg
- Waga brutto
- 0,17 kg
- Wysokość
- 83 mm
- Długość
- 209 mm
- Szerokość
- 101 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004334701
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103126016
Wymiary i waga produktu
- Waga netto
- 0,1 kg
- Waga netto
- 0,22 lb
- Całkowita wysokość
- 31,5 mm
- Całkowita długość
- 155 mm
- Całkowita szerokość
- 98 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu