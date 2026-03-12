Czy dyfuzor w Twojej lampie słupkowej lub latarni Turaco zmienił kolor, zabrudził się albo uległ uszkodzeniu wskutek długotrwałej ekspozycji na warunki zewnętrzne? Teraz wystarczy wymienić dyfuzor na nowy – łatwy w montażu i zapewniający dalsze, bezproblemowe korzystanie z oświetlenia zewnętrznego bez konieczności wymiany całej oprawy.

Odporne na warunki atmosferyczne

Łatwy montaż

Kompatybilne z Turaco