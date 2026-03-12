Śruba została zgubiona lub uszkodzona? Zastąp śrubę zabezpieczającą w przewodowym wideodzwonku tą śrubą. Narzędzie do śruby zabezpieczającej w zestawie ułatwia montaż

Część zamienna

Do przewodowego dzwonka wideo

Zawiera narzędzie zabezpieczające i śrubę