Klucz Bezpieczeństwa do Przewodowego Wideodzwonka Hue
Chwilowy brak towaru
Informacje o Klucz Bezpieczeństwa do Przewodowego Wideodzwonka Hue
Śruba została zgubiona lub uszkodzona? Zastąp śrubę zabezpieczającą w przewodowym wideodzwonku tą śrubą. Narzędzie do śruby zabezpieczającej w zestawie ułatwia montaż
- Część zamienna
- Do przewodowego dzwonka wideo
- Zawiera narzędzie zabezpieczające i śrubę
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103190024
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Stal nierdzewna
- Materiał
- Metal
Różne
- Typ
- Części zamienne
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103190024
- Waga netto
- 0,01 kg
- Waga brutto
- 0,02 kg
- Wysokość
- 86 mm
- Długość
- 52 mm
- Szerokość
- 28 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004294701
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103190024
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 4,6 mm
- Całkowita długość
- 5,4 mm
- Całkowita szerokość
- 2 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Średnica
- 5,4 mm
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu
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